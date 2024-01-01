В 2024 году китайский авторынок установил новый рекорд в 2024 году

По данным Китайской ассоциации производителей автомобилей (CAAM), в 2024 году автомобильный рынок Китая зафиксировал рекордный рост: оптовые поставки увеличились на 4,5% по сравнению с прошлым годом и достигли рекордного показателя - 31,4 млн авто. Об этом пишет Укравтопром. Для понимания масштабов: в 2023 году во всем мире было продано 88,2 млн авто.

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Такой рост связывают с действием правительственной программы утилизации автомобилей, направленной на увеличение потребительских расходов.

В то же время поставки электрифицированных автомобилей (электромобили и гибриды) выросли на 36% до почти 12,9 млн ед.

По прогнозам CAAM, в 2025 году оптовые поставки автомобилей увеличится на 4,7% до 32,9 млн ед., а поставки электрифицированных авто вырастут на 24% до 16 млн ед.