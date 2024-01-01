Сколько украинцев попытались получить "права" после самоподготовки

10 тысяч будущих водителей за неполный первый месяц 2025 года уже попытались сдать непростой теоретический экзамен в сети сервисных центров МВД после самоподготовки.

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Самоподготовка – возможность для будущих водителей самостоятельно освоить теоретическую часть без обязательного обучения в автошколе.

При сдаче экзамена кандидат в водители должен ответить на 20 тестовых вопросов в течение 20 минут. Во время тестирования допускается не более двух ошибок. Как показывает статистика вопросы эти слишком сложные – только 30% будущих водителей могут успешно пройти экзамен с первой попытки.

Только после сдачи теории можно начать практическое обучение в любой авто- или мото- школе. После этого нужно сдать еще и практический экзамен в сервисном центре МВД. Тем кому удалось успешно пройти оба экзамена выдают временные "права", которые действительны в течение двух лет.