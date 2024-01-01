В Apple CarPlay появилась возможность слушать новости от 24 канала

24 Канал стал первым украинским медиа, чье мобильное приложение доступно в Apple CarPlay.

Чтобы начать пользоваться этим сервисом, стоит скачать приложение 24 Канала в AppStore и подключить смартфон к мультимедийной системе авто.

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Водители и пассажиры в автомобиле постоянно слушают радио. Причем не только музыку, но и новости или подкасты. Эта тенденция стала особенно заметной в этом году. Именно поэтому ведущие онлайн-медиа начали добавлять аудиоверсии новостей на свои сайты. Однако пользоваться ими в автомобиле неудобно.

Другое дело – слушать новости через специальное приложение в Apple CarPlay. Такое приложение у 24 канала существует уже давно, а теперь в нем появилась функция адаптации с автомобильной аудиосистемой.

“Хотелось дать возможность нашим пользователям узнавать последние новости и во время поездок. С появлением аудионовостей выход на платформу Apple CarPlay выглядел очевидным”, – прокомментировал решение Head of Innovation в Luxnet Юрий Кисильчук.

Он отметил, что техническая реализация была быстрой. С начала мая функция проходила тестирование и уже сейчас – официально доступна пользователям iOS.

Аудионовости – это прежде всего о комфорте, безопасности и удобстве. Вы заводите авто, активируете Apple CarPlay и сразу слышите главное – без лишних кликов и длинных рекламных пауз.

Сейчас в Украине – около 10 миллионов легковых авто. Это огромный рынок со значительным потенциалом для аудиоформатов, – добавляет Денис Зеленов, Head of Digital 24 Канала.

Как начать слушать аудионовости 24 Канала в CarPlay?

Загрузите приложение 24 Канал из App Store.

Подключите смартфон к мультимедийной системе авто.

Найдите иконку 24 Канала на экране.

Слушайте аудионовости в дороге.

Функция бесплатная. Приложение адаптировано для всех современных моделей авто с поддержкой CarPlay.

Вскоре аудионовости будут доступны и для пользователей Android Auto. Следите за нашими обновлениями.