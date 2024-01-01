В апреле украинский авторынок показал положительный тренд

Положительные тенденции наблюдаются на украинском рынке новых автомобилей. Как стало известно AUTO-Consulting, дилерские холдинги смогли переломить негативный тренд авторынка в первые 3 месяца и в апреле выйти на положительные показатели. Такие итоги констатируют в большинстве дилерских холдингов Украины, которые контролируют более 50% продаж.

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Так, в апреле наблюдался рост доли общего рынка новых легковых автомобилей на 7,5%, что стало позитивным сигналом для всего авторынка. По сравнению с объемами, которые фиксировали в автосалонах в марте рост был еще более заметным +18%. Поэтому, можно засвидетельствовать, что авторынок вышел из "зоны плохих новостей" и вошел на положительный тренд.

Опрошенные AUTO-Consulting дилерские холдинги показали определенные изменения среди брендов. Так, лидирующая группа не очень изменилась: Toyota, Renault, Skoda. А вот дальше происходили существенные изменения. Имеем в Топ-10 уже два китайских бренда. Меняются предпочтения клиентов и в отношении премиальных авто. Так, в апреле значительно выросли продажи Land Rover, который уже начал претендовать на статус №3 среди изысканных авто.

Общий объем реализации автомобилей дилерскими предприятиями в апреле в целом по стране был значительно больше 6 тыс. единиц.