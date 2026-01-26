В Аризоне хотят запретить камеры контроля скорости из-за серьезного скандала: интересные подробности

Как сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops, в центре скандала оказался город Меса. Законодатели выяснили, что в 2020–2021 годах полиция выписала 43 096 штрафов, которые были формально “подписаны” судьей в отставке.

Ситуация повторилась в 2024 году: еще 2446 штрафов имели подпись другого судьи, который также уже не занимал должность. Формально город заявляет, что нарушений закона не было, однако у законодателей штата совсем другая позиция. По их мнению, подобная практика ставит под сомнение легитимность всей системы фотоконтроля.

“Это несправедливо по отношению к жителям Аризоны”

Представительница Палаты представителей Аризоны Тереза Мартинес открыто раскритиковала систему фотофиксации нарушений ПДД, назвав ее вредной как для водителей, так и для репутации штата. По ее словам, штрафы, выписанные с неправильными подписями, должны быть полностью компенсированы, а сама система только повышает страховые тарифы и финансовое давление на граждан. И она далеко не единственная, кто так считает.

Избирателям могут дать последнее слово

На фоне скандала сенаторы Венди Роджерс и Марк Финчем инициировали резолюцию, которая позволит вынести вопрос дорожных камер на общегосударственное голосование. После положительного решения комитета 20 января документ продолжил свой путь через законодательные инстанции. Если резолюция дойдет до финального этапа, жители Аризоны сами решат: запрещать дорожные камеры навсегда или оставить их в работе.

Не все хотят демонтажа

Впрочем, общественное мнение не является единодушным. Некоторые жители считают, что отказ от камер может иметь обратный эффект, особенно в городах с активной ночной жизнью. По их мнению, это может привести к росту случаев нетрезвого вождения, превышения скорости и общей аварийности. Другие же убеждены, что без камер водители просто будут игнорировать наказание и ситуация на дорогах только ухудшится.

Пока законопроект находится на ранней стадии, окончательных решений нет. Чиновники уже заявили, что работают над новой процедурой, которая полностью исключит использование подписей судей в материалах по фотоштрафам.