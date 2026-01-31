В Беларуси китайские автомобили попробовали продавать под патриотическим брендом Zubr, но что-то пошло не так

В конце прошлого года в Минске активно рекламировали появление новых автомобилей Zubr белорусского производства. В пресс-релизах говорилось о локальной сборке на заводе Юнисон. Однако почти сразу Министерство промышленности Беларуси заявило: никаких разрешений на производство автомобилей под маркой Zubr никто не получал.

Сам завод "Юнисон" также публично открестился от этого проекта, назвав информацию фейком, сообщают местные СМИ.

Zubr - это Forthing?

Несмотря на официальные опровержения, автомобили Zubr все же появились - правда, не на конвейере, а на парковках минских автосалонов. Как выяснилось, под новым брендом планировали продавать переименованные модели китайской марки Forthing. Речь шла сразу о нескольких моделях, но их правовой статус остался непонятным.

Бренд продвигала компания “Зубр Бизнесинвест”, которая входит в группу родственных юрлиц с почти идентичными названиями и адресами. Именно через этот холдинг, по информации журналистов, около 80 покупателей не могут получить оплаченные автомобили.

Машины есть, а ключей - нет

Часть автомобилей физически прибыла в Беларусь, но их невозможно забрать: перевозчик удерживает ключи из-за неуплаты доставки. Клиенты вынуждены самостоятельно искать контакты китайских производителей, чтобы восстановить доступ к своим авто по VIN-кодам.

"Зубр" остановился?

По словам экспертов белорусского авторынка, ситуация выглядит критической. Денег на счетах компаний нет, руководство недоступно, а персонал массово увольняется. Официальные телефоны молчат, а сотрудники в частных разговорах признают: холдинг фактически прекратил нормальную работу.

Что дальше?

По неофициальной информации, рекламную кампанию Zubr запустили еще до получения каких-либо разрешений, что и вызвало резкую реакцию чиновников. В итоге проект, который пытался использовать образ национального символа, рискует стать одним из самых громких провалов белорусского авторынка последних лет.