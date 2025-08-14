В Берлине повышают ограничение скорости от 30 до 50 километров в час

Для начала скорость 50 км/ч введут на нескольких главных дорогах. По версии verkehrsrundschau.de, ограничение скорости 30 км/ч сейчас действует на 41 главной дороге. Зоны с таким ограничением скорости снижают уровень шума, избавляют от стресса и предотвращают серьезные аварии.

Качество воздуха в некоторых районах значительно улучшилось за последние годы, поэтому Сенат ожидает отменить ограничения скорости на не менее 25 дорогах. Ограничение останется в силе на семи других дорогах из-за постоянно высокого уровня загрязняющих веществ, а на остальных девяти дорогах, по крайней мере частично, из соображений безопасности дорожного движения.

По словам сенатора по вопросам окружающей среды и транспорта Уте Бонде, было исследовано 25 участков дорог, где ограничение скорости 30 км/ч больше не может быть оправдано. Сенат планирует ввести ограничение скорости 30 км/ч на нескольких основных дорогах ночью – с 22:00 до 6:00.

"Мы хотим сделать это из соображений защиты от шума, а следовательно, и защиты здоровья. Это коснется дорог общей протяженностью 230 километров", – прозвучало из уст Уте Бонде.

Инициативу об отмене зон с ограничением 30 км/ч критикуют экологические организации и Партия зеленых, а также члены правящей СДПГ. Критики прежде всего выступают за безопасность дорожного движения и опасаются, что "50 км/ч ухудшит состояние воздуха, усилит шум автомобилей и сделает движение опасным", – заявил федеральный директор Немецкой экологической помощи Юрген Реш.

На это упомянутый выше сенатор от транспорта Бонде отрицает. По его словам, согласно Правилам дорожного движения (StVO), 50 км/ч является стандартной скоростью в районах застройки. Для введения участков с ограничением 30 км/ч требуется конкретное обоснование. Берлин просто делает то, что в рамках закона.

Напомним, в Германии впервые зона с ограничением 30 км/ч была официально установлена 14 ноября 1983 года в Букстегуде, Нижняя Саксония. Сейчас по выводам Института региональной географии Лейбница, лидером по количеству дорог с пониженной скоростью является Берлин с долей 60 процентов, за ним следует Ройтлинген (58 процентов). Третье место делят Эссен и Мюнхен, каждый из которых имеет по 56 процентов доли скорости от общей городской дорожной сети.