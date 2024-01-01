В Британии значительно сократилось производство автомобилей

Производство автомобилей в Великобритании сократилось в 2024 году и, как ожидается, продолжит уменьшаться в 2025 году потенциально достигнув самого низкого уровня за последние 70 лет, пишет УкрАвтопром со ссылкой на данные SMMT.

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В прошлом году британский автопром изготовил чуть менее 780 тыс авто, что на 14% меньше, чем в 2023 году.

Прогнозы свидетельствуют, что в этом году производство может снизиться до 775 тыс авто, что соответствует уровню 2022 года. Если производство упадет ниже, это будет самый слабый показатель с 1954 года.