В Черкасской области в сервисном центре МВД обнаружили двух человек с поддельным документами

В ТСЦ МВД в Черкассах обратился 38-летний мужчина, чтобы обменять свое водительское удостоверение, которое он получил еще 21 год назад. Удостоверение действительное и позволяло его владельцу управлять транспортом категории “С”. Однако, в нем появились отметки о разрешении на управление еще и категориями “А” и “В”, которых в базе МВД не было. Теперь причины расхождения с базой данных мужчина будет объяснять правоохранителям.

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Похожая история случилась и в Шполянской общине. Мужчина обратился к администраторам для замены своего старого водительского удостоверения на новое. Клиент предоставил медицинскую справку (во время действия военного положения – не обязательна), в которой исправил время выдачи и действия документа. Таким образом, мужчина самостоятельно обновил его на десяток лет. Но не учел, что бланк справки уже несколько лет не используется.

За использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. Статья 358 предусматривает наказание в виде штрафа до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок.