В Черновцах 71-летняя женщина успешно сдала теоретический экзамен по вождению

В сервисном центре МВД в Черновцах 71-летняя жительница области Зина Ильинична успешно сдала теоретический экзамен для получения водительского удостоверения. Об этом сообщили в сервисном центре МВД, подчеркнув, что пример женщины является наглядным подтверждением отсутствия возрастных ограничений для тех, кто стремится учиться и быть мобильным.

По словам госпожи Зины, решение начать путь к водительскому удостоверению было осознанным и продиктованным практическими потребностями. Она отмечает, что собственный автомобиль позволит быть более самостоятельной в повседневной жизни и не зависеть от посторонней помощи. Интерес к управлению транспортным средством у нее возник давно, а первые базовые знания она получила благодаря поддержке мужа.

Будущая водитель отмечает, что хорошо понимает ответственность, которая возлагается на человека за рулем, особенно учитывая интенсивность движения и сложные дорожные условия. Именно поэтому к подготовке она подошла максимально серьезно, тщательно прорабатывая правила дорожного движения.

В ближайшее время Зина Ильинична планирует начать практическое обучение в автошколе. Практический экзамен она намерена сдавать на автомобиле с автоматической коробкой передач, что соответствует действующим правилам и позволяет сделать управление более комфортным.

В сервисных центрах МВД напоминают, что в Украине не установлен верхний возрастной предел для получения или обмена водительского удостоверения. Решающим фактором для допуска к управлению транспортным средством является состояние здоровья, подтвержденный медицинской справкой, а не возраст кандидата. Такой подход соответствует принципу равного доступа граждан к административным услугам.

Напомним, что в Украине самостоятельно сдать экзамен очень сложно. С первой попытки это удается лишь у 20% кандидатов. Такая ситуация создает огромные коррупционные риски: украинцы часто ищут альтернативные варианты, обращаются к руководителям автошкол, инструкторам, бегунов и даже покупают подделки.