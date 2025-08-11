В Черновцах выпустят на линию 15 городских больших автобусов

Пассажирские машины будет эксплуатировать на маршрутах областного центра Черновицкое троллейбусное управление. Работы коммунальному пассажирскому перевозчику в последние три года прибавилось – город принял большое количество временно перемещенных лиц с востока Украины.

О масштабном транспортном транше говорится на ФБ-странице городского головы Романа Кличука и его коллеги из Праги Богуслава Свободы.

Читайте также Из Праги для Николаева и Бучи едут пять автобусов

Техника уже проходит обязательный технический осмотр. Ее после этого зарегистрируют в Сервисном центре МВД и только потом введут в эксплуатацию. Ожидается, что это произойдет в течение месяца.

Фото: Черновицкое ТУ

Вероятно, часть автобусов выйдет на маршруты уже 1 сентября, когда пассажиропоток поток возрастет, ведь у школьников и студентов начнется новый учебный год.

Читайте также Мини-госпиталь на колесах едет в Украину

Марка и модель не указывается, но на фото и видео видно, что все машины одного производителя и одной модели – низкопольный автобус SOR City NB 12 чешского завода SOR Libchavy. Правда, эта модель с 2022 года снята с производства.

В Черновцы, как говорится в коротком в видеосюжете наших коллег из Praha TV (см. видео ниже), отправлены машины, которые были введены в эксплуатацию в июле 2011 года. Они с хорошим ресурсом и в прекрасном техническом состоянии. Добротное техническое состояние автобусов подтвердили специалисты Черновицкого депо.

"Согласно стандартам, средний возраст автобусов в системе общественного транспорта Праги не должен превышать девять лет и они после этого должны регулярно выводиться из эксплуатации. Это полностью функциональные автобусы. Количество километров, которые они проехали, такая, что они проедут еще как минимум столько же раз. Поэтому мы считаем, что они прослужат еще девять или десять лет без поломок", – сказал мэр Праги Богуслав Свобода.

Читайте также На чешских дорогах появятся инспекторы новой службы: чего ожидать

Двухосные 12-метровые автобусы имеют салон с 4-дверным исполнением по формуле 2+2+2+2, рассчитанный на 26 сидячих и 75 стоячих пассажиров. Все машины выглядят стильно – приятный эстетический вид как снаружи, так и внутри, о чем говорится в сюжете наших коллег с канала Черновцы.C4 (см. видео внизу).

Вот так торжественно автобусы отправляли из Праги в Черновцы. Фото: prazsky.denik.cz

В моторной нише таких автобусов обычно ставят двигатели Iveco Tector мощностью 245 л.с. или же чуть более мощный Cummins CG на 280 л.с. О силовом потенциале подаренных Черновцам автобусов не сообщается. В любом случае здесь стоит автоматическая коробка передач. Это может быть 6-ступенчатая ZF Ecomat или ZF Ecolife.

Фото: Черновицкое ТУ

Напомним, с момента вторжения России в Украину Прага и Департамент общественного транспорта (DPP) передали 71 транспортное средство украинским городским транспортным компаниям, включая нынешнюю передачу Черновцам.

В транспортные транши помощи вошли не только трамваи, автобусы, но и троллейбусные вышки, разработаны специально для работы на воздушных контактных линиях электропередач.