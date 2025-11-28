В ДТП с участием автомобиля с прицепом нельзя оформить европротокол

В Украине прицеп юридически считается отдельным транспортным средством, на которое оформляется отдельный полис ОСАГО. Это создает принципиально иной порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях с участием автомобилей с прицепами.

Такое ДТП приравнивается к событию с участием не менее трех транспортных средств, что делает невозможным его самостоятельное оформление по Европротоколу и исключает использование механизма прямого урегулирования.

Когда вызов полиции является обязательным

В случае происшествия с участием авто с прицепом водитель должен вызвать полицию по номеру 102 и дождаться оформления события соответствующим подразделением. Только после этого потерпевшая сторона может обращаться в страховую компанию виновника за возмещением убытков. Нарушение этой процедуры может усложнить или сделать невозможным получение компенсации.

Кто несет ответственность и какой полис срабатывает

Ключевым фактором является состояние прицепа на момент ДТП.

Первый сценарий: прицеп сцеплен с автомобилем.

В таком случае автомобиль и прицеп составляют единую транспортную связку, все маневры которой контролирует водитель авто-тягача. Если повреждения нанесены прицепом во время движения, ответственным остается водитель автомобиля. Выплата производится исключительно по полису ОСАГО автомобиля. Полис, оформленный на прицеп, в этом случае не применяется.

Второй сценарий: прицеп отсоединен и движется самостоятельно.

Отдельный полис ОСАГО прицепа срабатывает только тогда, когда прицеп покатился самостоятельно, например по причине неправильной парковки или небрежной фиксации. В этом случае прицеп считается самостоятельным транспортным средством, а ущерб возмещается страховщиком, покрывающим именно прицеп.

Страховые лимиты

Страховые суммы одинаковы как для полиса автомобиля, так и для полиса прицепа. Потерпевший может рассчитывать на компенсацию:

– до 250 000 гривен за ущерб имуществу;

– до 500 000 гривен за вред здоровью.

Законодательная коллизия

Регулирование, которое приравнивает авто с прицепом к двум отдельным транспортным средствам, выглядит странно. Поэтому в практике страховых компаний часто возникают противоречивые трактовки, в частности когда удар вызывает именно прицеп, но он является частью сцепленной связки. Действующие правила обязывают водителя иметь два страховых полиса, но ответственность несет водитель авто-тягача. Полис прицепа работает только в отдельных, очень специфических ситуациях.