В ЕС вступили в силу изменения по тахографам, не забыли и о штрафах

Таким образом, предыдущий Регламент ЕС 561/2006 утратил силу. Сделан очередной шаг к улучшению соблюдения правил использования тахографов и создания равных условий среди перевозчиков. Однако едва ли главной целью является стремление улучшить условия труда водителей во всем ЕС.

Именно эти знаковые постулаты рейтинговый европейский ресурс kam-bus.info поставил в приоритете этой новости. В целом там все ключевые изменения описаны в четырех основных коротких разделах.

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В первом разделе говорится о трансграничном исполнении приговоров, которое уже вступило в действие. Отныне власти любого государства-члена ЕС могут накладывать штрафы за правонарушения, связанные с тахографами, независимо от того, где совершено правонарушение, в том числе и в третьих странах. Ранее штрафы могли быть наложены только в стране, где было зафиксировано правонарушение.

Второй раздел рассказывает о продлении срока надзора. Процедура предусматривает с 1 января 2025 года контроль на дорогах, который будет охватывать правонарушения за последние 56 дней вместо прежних 28 дней. Это позволяет тщательно контролировать соблюдение водителем правил использования тахографа.

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Третий раздел касается гибкости пассажирских перевозок. Нормы уже вступили в действие и направлены для водителей, которые участвуют в нерегулярных пассажирских перевозках. Теперь водители могут разделить свой 45-минутный перерыв на два перерыва продолжительностью не менее 15 минут каждый. Они также могут продлить свой рабочий день на срок до одного часа при определенных условиях, если это не ставит под угрозу безопасность дорожного движения или условия труда водителей.

Четвертый раздел посвящен цифровым спискам и тахографам. Сообщается, что ЕС работает над оцифровкой пассажирских манифестов и обновлением тахографов для регистрации типа пассажирского транспорта (регулярного или эпизодического), что упростит процедуры соблюдения и правоприменения. Это еще больше облегчит надзор и снизит административную нагрузку на водителей и перевозчиков.