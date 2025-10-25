В Европе построят автомагистраль между Черным и Средиземным морями: что это даст Украине

ФОТО: stiripesurse.ro|
Машрут дороги из Греции в Румынию
Уже в ноябре в Брюсселе будет подписано соглашение между Грецией, Болгарией, Румынией и Еврокомиссией о создании новой транспортной "вертикальной оси", которая соединит Эгейское море с Черным, а в перспективе - и с Украиной и Молдовой, пишут в stiripesurse.ro.
Коридор, что соединит моря и страны
Еврокомиссар по вопросам устойчивого транспорта и туризма Апостолос Цицикостас назвал будущую магистраль "абсолютным приоритетом для Европы". Речь идет о комбинированной автомобильной и железнодорожной оси, которая пройдет через Грецию, Болгарию и Румынию, соединяя порты Салоники, Кавала, Бургас, Варна и Констанца.
Именно из порта Констанца грузы из Украины смогут получить прямой доступ к Эгейскому морю и далее - к торговым маршрутам в Средиземноморье.
Значение для Украины
Для Украины этот проект открывает новые возможности в экспорте, транзите и военной мобильности. После разрушения логистических путей через Черное море, наземные коридоры становятся ключом к непрерывному движению товаров.
"Вертикальная ось" фактически может стать новой линией сообщения между Украиной и Средиземным морем - через территорию Румынии и Болгарии, без необходимости обходить большие обходные маршруты. Кроме того, европейские чиновники отмечают: коридор будет иметь стратегическое значение для безопасности континента. Он позволит быстро перемещать технику, оборудование и персонал в случае обострения ситуации на восточном фланге НАТО.
Что именно построят
- Автомагистраль от Констанцы до Кавалы - с ответвлениями к побережью Болгарии
- Современную железную дорогу, которая соединит порты Салоники, Бургас, Варна и Констанца
- Новые мосты через Дунай, в частности в районах Гюргево – Русе
- Модернизацию портов Констанца и Сулина, чтобы увеличить объемы перевалки
- Общая стоимость проекта - 6 миллиардов евро, срок реализации - пять лет
Кто и когда подпишет соглашение
Еврокомиссар Цицикостас сообщил, что министры транспорта трех стран уже согласовали дорожную карту. Подписание соглашения состоится в ноябре 2025 года в Брюсселе, а строительство начнется сразу после этого. Финансирование будет обеспечиваться из фондов ЕС и национальных бюджетов Греции, Болгарии и Румынии.
Что это означает для региона
- Для Европы - это новая стратегическая артерия между югом и востоком континента.
- Для Украины - возможность интегрироваться во внутриевропейские логистические маршруты без зависимости от морских портов, которые часто блокируются.
- А для бизнеса - реальный путь сокращения расходов на транспортировку в страны ЕС и порты Средиземного моря.