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В Формуле 1 снова будет 11 команд: какой автопроизводитель присоединился к чемпионату

Пелетон Формулы 1 пополнится новой заводской командой General Motors. Как сообщило руководство "королевы автоспорта", с 2026 года в чемпионате появится команда Cadillac.
Какой известный бренд будет иметь собственную команду в Формуле 1 - Auto24

Cadillac станет 11 командой Формулы 1

Даниил Северенчук
logo26 ноября, 14:11
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В заявлении говорится, что GM “достигла определенных операционных результатов и четко заявила о своем обязательстве создать одиннадцатую команду под брендом GM/Cadillac”. Подробности об устройстве и составе будущей команды пока нет.

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Известно лишь, что база Cadillac будет размещена вблизи гоночной трассы Сильверстоун в Великобритании. Для участия в чемпионате команда использует разрешение международной автомобильной организации (FIA) для команды Andretti, которую руководители и другие команды Формулы 1 не захотели видеть в пелетоне.

В 2021 году американский миллионер и бывший легендарный гонщик Формулы 1 Марио Андретти и его сын Майкл пытались выкупить часть акций команды Sauber, однако стороны так и не нашли общего языка, а Sauber станет заводской командой Audi с 2026 года.

Тогда Andretti Global объявили о сотрудничестве с автоконцерном General Motors и планы зайти в Формулу-1 под брендом “Andretti Cadillac”, однако в сентябре этого года Майкл Андретти отказался от части акций в команде и покинул свой пост председателя. Как выяснилось впоследствии, это решение было связано с долгами перед инвесторами.

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Теперь новая команда дебютирует исключительно под брендом Cadillac, однако будет развиваться на ранее созданных мощностях Andretti. Кроме этого, Cadillac два сезона будет использовать клиентские двигатели (вероятно Honda или Ferrari), а уже с сезона 2028 года будет использовать силовые агрегаты собственной разработки.

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