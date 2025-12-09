В Германии каждый третий грузовик ослепляет других

Выводы являются четким предупреждением об опасности. В число “отбракованных” вошли как грузовики, так и фургоны сегмента LCV, состояние которых признано неудовлетворительным из-за дефектов освещения. Об этом со ссылкой на немецкую ассоциацию автомобильной промышленности (ZDK) и немецкий совет по безопасности дорожного движения (DVW) сообщает eurotransport.de.

Также отмечается, что процент неисправного освещения в коммерческих транспортных средствах выше, чем в легковушках частного пользования, в сегменте которых каждый четвертый автомобиль с неисправным светом.

Они тяжелее по массе и последствиям аварий

Огорчения добавляет то, что грузовые транспортные средства значительно больше, тяжелее и вызывают более серьезные последствия в авариях.

Что не так с освещением коммерческих машин:

32,1% коммерческих транспортных средств имели дефекты освещения (предыдущий год: 33,1%);

23,1% с неисправными фарами;

12,7% ослепляют встречный транспорт из-за чрезмерно высокого положения фар;

8,8% случаев дорожное покрытие освещается слишком короткое время;

17,5% имеют дефекты заднего освещения.

Что не так с освещением легковых машин:

27,8% автомобилей имеют дефекты освещения;

19,7% неисправных фар;

9,5% ослепление;

8,5% недостаточная дальность лучей.

От прошлогодних показателей неисправности приборов освещения коммерческого транспорта мало чем отличается, но позитив есть. Инфографика ZDK / Авто24 в украиноязычной версии

Тяжелые машины все еще проблемные

Перевозчики осознают: риск резко возрастает, когда грузовик плохо видно или он не может обозначить себя должным образом. Количество такого транспорта уменьшается очень медленно.

"Быстрая проверка может спасти жизнь. Но, учитывая статистику, остается вопрос: почему этой проверкой так часто пренебрегают, особенно в коммерческом секторе", – констатирует президент Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (ZDK) Томас Пекрун.

Уровень неисправностей слишком высок

Тест на видимость света 2025 года, проведенный Немецкой ассоциацией автомастерских и ремонта (ZDK) и Немецкой ассоциацией безопасности дорожного движения (DVW), является крупнейшей добровольной кампанией по безопасности дорожного движения в Германии.

В течение октября было выдано более 2,5 миллиона наклеек, однако уровень неисправностей для грузовиков, фургонов и легковых автомобилей остается высоким.

В автопарках коммерческих транспортных средств интервалов регулярных проверок придерживаются, но визуальными осмотрами водители в повседневной работе пренебрегают. Проблемой специалисты называют рутину, давление времени и работа по сменам, что затрудняют регулярные проверки.

Плохо и то, что многие водители не обучены самостоятельно распознавать дефекты.

Тест на свет – слабое место коммерческих машин

Хорошая новость: уровень дефектов коммерческих транспортных средств несколько снизился по сравнению с прошлогодним.

Плохая новость: уровень неисправностей приборов света остается не просто высоким, а слишком высоким. Почти треть грузовиков находятся на дороге с проблемами освещения, это не маленькая, а очень большая проблема для темных месяцев года

И это следует немедленно решать, потому что видимость – это не о комфорте. Это – защита и безопасность для водителей грузовиков, водителей легковушек, велосипедистов и пешеходов.