В Германии патрульный автомобиль с искусственным интеллектом каждый час штрафует 1500 нарушителей: фото

Искусственный интеллект уже заменил традиционных инспекторов в городе Гейдельберг, что в Германии. Как пишет Carscoops, новая система контроля за парковкой, которая, по сути, является небольшим транспортным средством с лидаром и камерами, проверяет автомобили в режиме реального времени для выявления нарушений правил парковки. Отмечается, что система проверяет около 1500 припаркованных автомобилей в час.

Читайте также: Дорожный знак, похожий на "конец всех ограничений", на самом деле означает несколько иное

Разработанный компанией DCX Innovationis из Регенсбурга, Cityscanner использует установленные на крыше камеры для съемки со скоростью 25 кадров в секунду. Во время этого он считывает номерные знаки, проверяет, находятся ли автомобили на действительных парковочных местах, и даже сравнивает данные с цифровыми приложениями для парковки, такими как Easypark или Parkster. Компания уже развернула систему за рубежом, поскольку два десятка транспортных средств используются в Польше, Франции и Нидерландах.

LiDAR на крыше Cityscanner обнаруживает, находится ли автомобиль в зоне ограниченного движения, на велосипедной дорожке и тому подобное. Для обеспечения точности транспортное средство дважды проходит маршрут в течение нескольких минут, прежде чем выписать штраф. Кроме того, прежде чем фактически поступит нарушителю, человек проверяет данные, собранные Cityscanner, поскольку искусственный интеллект пока не различает такие вещи, как разрешения для людей с инвалидностью. Разработчики проекта говорят, что Cityscanner, работая на полной скорости, может быть примерно на 600 процентов эффективнее, чем пешие патрули.

Также интересно: Во время тревог на автомобилях сбивается время и дата: что делать

Проблемой такой технологии может стать конфиденциальность владельцев транспортных средств, однако DCX Innovationis утверждает, что фотографии, которые делает Cityscanner, не содержат изображения лиц или номерных знаков автомобилей. Полиция - единственная, кто может видеть фотографии с устройства. Еще одним сдерживающим фактором в распространении Cityscanner в мире является его цена. Хотя компания утверждает, что может установить устройство на любой автомобиль примерно за четыре часа, его стоимость составляет около 130 000 евро. К тому же эта цена не включает лицензирование программного обеспечения.