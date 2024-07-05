В Германии разрабатывают упрощенный механизм перерегистрации авто из Украины

Германия является одной из тех стран, что предоставили приют большому количеству людей, которые смогли выехать из Украины. Также на территорию ФРГ попало немало автомобилей с украинскими номерами, и теперь встал вопрос их перерегистрации. Для этого будет создана упрощенная процедура.

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На днях была проведена онлайн встреча представителей Главного сервисного центра МВД, Государственной таможенной службы Украины, посольства Украины в Германии и профильных министерств Германии. На встрече поднимались насущные вопросы, в частности по использованию украинских водительских удостоверений и необходимости регистрации в Германии транспортных средств, принадлежащих людям с украинскими паспортами.

Согласно законодательству Германии, которое в свою очередь основывается на международном законодательстве (Венская конвенция о дорожном движении 1968 года), транспортное средство с украинской регистрацией может находиться на территории ФРГ с украинскими номерными знаками не более одного года. По истечении этого срока авто необходимо поставить на учет в государственном органе Германии.

После постановки автомобиля на учет в ФРГ, будет выдаваться новое свидетельство о регистрации транспортного средства с приложением и новые номерные знаки. Зато украинские документы - свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки - возвращаются владельцу, но с отметкой, что они не действительны. Это сделано для того, чтобы упростить процедуру перерегистрации авто в Украине, если когда-то владелец захочет восстановить украинскую регистрацию.

Предполагается, что необходимость регистрации транспортных средств украинцев, которые более года находятся в Германии, будет введена с 01 октября 2024 года.

Украинцы также могут столкнуться с несоответствием своих автомобилей техническим и экологическим нормам, что является условием регистрации транспортных средств в ФРГ. Немецкая сторона с пониманием относится к такой ситуации и настроена предоставить украинцам возможности воспользоваться особой упрощенной процедурой постановки авто на учет.

"Мы идем на уступки украинцам и делаем исключения для старых авто. Исключительно для украинцев созданы расширенные рамки экологических стандартов и стандартов безопасности", - заявил доктор Франкт Альбрехт, представитель Федерального министерства цифровых технологий и транспорта во время онлайн встречи.

Отсутствие экологических стандартов принимается для украинских транспортных средств при условии, что их первая регистрация в стране происхождения состоялась не более, чем через 15 лет после даты прекращения действия в ЕС или в Германии соответствующего разрешения относительно уровня выбросов. Например, стандарт Евро 3 на территории ЕС не признается с 2006 года. Если такое транспортное средство было зарегистрировано в Украине до 2021 года, то его можно будет зарегистрировать в Германии по индивидуальному разрешению.

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Сейчас Министерство цифровых технологий и транспорта ФРГ проводит консультации с федеральными землями с целью введения упрощенной процедуры регистрации транспортных средств, принадлежащих украинцам. После окончательного согласования, на сайте немецкого государственного органа будет обнародована подробная информация с разъяснениями относительно необходимых документов и особенностей регистрации таких транспортных средств.

Со своей стороны первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Александр Карабиц выразил благодарность немецким коллегам за понимание проблематики украинцев, которые нашли приют в ФРГ, взвешенный и всесторонний подход к урегулированию вопросов регистрации транспортных средств, а также отметил о готовности к сотрудничеству и предоставление немецким государственным органам информации о зарегистрированных в Украине транспортные средства для целей их перерегистрации в Германии.

Следует заметить, что украинцы, которые по каким-то причинам захотят вернуться в Украину на постоянное проживание, смогут восстановить украинские регистрационные документы и номерные знаки без необходимости уплаты каких-либо таможенных или налоговых платежей.