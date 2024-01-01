В Германии зимние шины стали обязательными даже для грузовиков: какие штрафы за их отсутствие

АсМАП Украины напомнил автоперевозчикам, которые осуществляют рейсы в Германию или через эту страну едут транзитом, о новой маркировке зимних шин в ФРГ и общие требования к транспортным средствам в зимний период.

В частности АсМАП Украины напомнил, что с 1 января 2018 года там применяется маркировка зимних шин альпийским символом "3 Peak Mountain Snow Flake" – 3PMSF (три вершины гор и снежинка).

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С 1 октября 2024 года зимние шины, обозначенные только символом M+S, больше нельзя использовать для зимних дорожных условий. Зимние шины, имеющие как индекс M+S, так и альпийский символ, по-прежнему, разрешены.



Для всех шин во все сезоны минимальная глубина протектора составляет 1,6 мм.

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Грузовые автомобили свыше 3,5 т (категории N2 и N3) и городские автобусы с количеством пассажирских мест (кроме сиденья водителя) более 8 (категории M2 и M3) должны быть оборудованы зимними шинами:

- на постоянных ведущих осях,

- на передних управляемых осях.

Зимние шины не обязательны для осей прицепов/полуприцепов, также нет прямой статьи закона об обязательном наличии на борту транспортного средства цепей противоскольжения.

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Однако, на заснеженных дорогах их необходимо устанавливать в соответствии с дорожным знаком (№268). Конкретный период времени не указан, однако "если этого требуют обстоятельства, транспортное средство должно быть оснащено зимними шинами, цепями противоскольжения, лопатой, киркой, буксирным устройством или тросом".

Цепи должны быть установлены на ведущем мосту (мостах). Максимальная скорость с установленными цепями противоскольжения составляет 50 км/ч.

Штраф за несоблюдение законодательства о зимних шинах:

Для водителя:

60 евро плюс 1 штрафной балл в Немецком реестре АТС (FAER* - Фленсбургская система баллов),

80 евро плюс 1 штрафной балл в FAER в случае препятствования другим участникам дорожного движения,

100 евро плюс 1 штрафной балл в FAER в случае повышенной опасности для других участников дорожного движения,

120 евро плюс 1 штрафной балл в FAER в случае аварии.



Для владельца транспортного средства:

75 евро плюс 1 штрафной балл в FAER

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Санкции за игнорирование цепей противоскольжения: