В Харькове будут работать троллейбусы Skoda из чешского Брно

Пассажирские машины отходили 25 лет. Несмотря на свой возраст, эти транспортные средства находятся в добротном эксплуатационном состоянии, поскольку за этот период они проходили все запланированные по графику производителя генеральные ремонты и выверенное регламентное обслуживание. О возрасте и техническом состоянии пассажирских машин сообщила на ФБ-странице транспортная компания Dopravní podnik města Brna (DPMB).

Подаренные троллейбусы 21Tr имеют более миллиона километров пробега. Об этом было заявлено в официальном пресс-релизе городских властей Брно еще в январе. Трехдверные троллейбусы рассчитаны на 26 мест для сидения. Полная вместимость из расчета по стандартам 8 чел./кв.м достигает 86 пассажиров.

Читайте также Харьковчане за проезд в общественном транспорте не будут платить и в дальнейшем

Даже при такой плотности в салоне всегда свежий воздух благодаря оригинальной климатически-вентиляционной системе притока воздуха. Его нагнетают интегрированные вентиляторы, отбирающие воздух извне через специальные жалюзи с электро-пневматическим приводом. В зимний период эти жалюзи закрыты, а воздушный поток проходит по кругу через интегрированные калориферы.

Почти 12-метровая машина имеет привод от электрического двигателя постоянного тока или асинхронного электромотора мощностью 132/167 кВт. Всего было выпущено 134 машины Skoda 21Tr. Из этого количества в Украине почти 30 единиц (Одесса 5 шт., Черновцы 4 шт., Харьков будет 20 шт.).

Один из подаренных Харькову троллейбусов с инвентарным номером 3010 на маршруте в микрорайоне Брно-Жабовржески. Фото: Доминик Конечный

В декабре 2024 года с маршрутов Брно было выведено 12 предназначенных для Харькова троллейбусов 21Tr (регистрационные номера 3007, 3008, 3009, 3011, 3016, 3019, 3020, 3023 и 3025). В феврале 2025-го троллейбусы этой модели в последний раз вышли на маршруты, тогда к подарочному пакету Харькову добавили еще восемь таких машин (номера 3010 – см. фото выше, 3014, 3021, 3028, 3031, 3052, 3058 и 3064).

Правда, администрация города сделала жителям Брно подарок: 15 марта 2025 года для прощания с легендарными первыми в городе низкопольными троллейбусами на маршруты в последний раз вышли несколько машин Skoda 21Tr (см. видео ниже).

Читайте также Гуманитарный общественный транспорт узаконили

В этот день три подаренных Харькову троллейбуса работали на маршруте Česká – Slovanské náměstí – Přívrat – Anthropos – Čtvrtě – Kohoutovice, домик егеря и обратно. Это были не только прощальные, но и благотворительные поездки: разовый билет стоил 50 чешских крон, что в конвертации соответствует 93,6 грн.

Обычно даже однодневный билет с неограниченным количеством поездок стоит меньше – 90 чешских крон (168,4 грн).

После 16:00 все три "харьковские" троллейбусы отправились в больницу Богунице. Там прошла фотосессия и официально состоялось прощание с пассажирскими машинами, которые стали визитной карточкой главного города Южноморавской метрополии и теперь будут служить украинскому городу-партнеру.

Загрузка троллейбусов 21Tr для Харькова состоялась на площадке вблизи взлетно-посадочной полосы аэропорта Туран. Фото: DPMB

Таким образом город завершил эксплуатацию троллейбусов Skoda 21Tr. С одного из крупнейших в стране парков этих машин (64 ед.) только две останутся в Брно. Один (№ 3030) транспортная компания будет держать для ретро-поездок, а второй (№3063) будет работать в статике как экспонат Технического музея.

Читайте также Что будут делать японские экскаваторы в харьковском метро

Это не первый подарок электротягового транспорта из Брно для Харькова. Осенью 2022 года три троллейбуса 14Tr городская администрация Брно передала городу-партнеру. Кроме этого, Брно передало Харькову девять трамваев T6A5 (три в 2022 году и шесть в конце 2024 года). Поскольку транспортные средства проходили регулярное техническое обслуживание и генеральные (капитальные) ремонты, то чехи гарантировали украинским электротранспортникам еще не один год надежной работы этих машин.