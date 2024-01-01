В Харькове испытали тягач, который может передвигаться по дороге или рельсам

Опытный образец пневмошинного транспортера изготовили в ООО "ПКК Альянсремтрактор". Он способен передвигаться как по дороге, так и по железнодорожным путям шириной 1520 мм. При необходимости этот транспортер можно поставить на рельсовый ход, для чего существует гидравлический механизм вывода передней и задней пар катков в рабочий режим передвижения по пути.

Как пишут на своей странице в Facebook ученые НИИ, такая машина применяется для перемещения железнодорожных тележек, что отсоединены от вагонов и используется предприятиями по эксплуатации, ремонта и изготовления железнодорожного подвижного состава и нуждаются в перемещении собственной колеей.

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Классическая гидравлическая схема механизма перехода на рельсовый ход. Фото: УкрНИИПВТ им. Л. Погорелого

По результатам испытаний установлено соответствие тягача универсального мобильного на комбинированном ходу серии ART нормативным документам.

О характеристиках силовой линии, ходовой базы, трансмиссии, обустройства салона не сообщается. Описания необычного кузова такого тягача также не подано. Похоже, такая машина будет иметь двойное назначение, гражданским сектором ее использование не ограничится.