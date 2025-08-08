В июле значительно выросли продажи автобусов

По данным Укравтопром, в прошлом месяце украинский автопарк пополнили 211 автобусов (вкл. микроавтобусы). Это на 53% больше, чем в июле 2024 года.

Доля новой техники в этом объеме составила 52%, в прошлом году была 62%. Чаще всего в июле впервые регистрировали:

Новых:

Ataman – 40 ед.; ZAZ – 25 ед.; Isuzu – 20 ед.

Подержанных:

Mercedes-Benz – 40 ед.; VDL – 15 ед.; Van Hool – 10 ед.

Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1396 автобусов (+39% к аналогичному периоду 2024г.). Из них: новых – 644 ед. (+14%); бывших в употреблении – 752 ед. (+69%).