В июле значительно выросли продажи автобусов

Посилання скопійовано!
По данным Укравтопром, в прошлом месяце украинский автопарк пополнили 211 автобусов (вкл. микроавтобусы). Это на 53% больше, чем в июле 2024 года.
Читайте также: Как получить "права" на автобус
Доля новой техники в этом объеме составила 52%, в прошлом году была 62%. Чаще всего в июле впервые регистрировали:
Новых:
- Ataman – 40 ед.;
- ZAZ – 25 ед.;
- Isuzu – 20 ед.
Подержанных:
- Mercedes-Benz – 40 ед.;
- VDL – 15 ед.;
- Van Hool – 10 ед.
Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1396 автобусов (+39% к аналогичному периоду 2024г.). Из них: новых – 644 ед. (+14%); бывших в употреблении – 752 ед. (+69%).