В Италии штрафы за нарушение ПДД вырастут до 6000 евро: за что именно

Новые правила увеличивают штрафы и упрощают лишение прав для тех, кто управляет автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом говорится на сайте Министерства инфраструктуры и транспорта и многих других ресурсов.

Правила вступят в силу через пятнадцать дней после публикации закона в официальном журнале. Вероятно, это произойдет на следующей неделе.

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Если сегодня за разговор с телефоном в руке за рулем штраф составляет 250 евро, то за это же нарушение ПДД через пару недель придется заплатить штраф в четыре раза больше – 1000 евро. В отдельных случаях санкция может достичь 1400 евро.

Неоднократный рост штрафов ожидается и за другие нарушения. И это довольно ощутимо ударит по карману. Скажем, за превышение максимальной скорости более чем на 10 км/ч и не более чем на 40 км/ч придется заплатить от 173 до 694 евро.

Если нарушение совершено в пределах жилой зоны и по крайней мере дважды в течение года, то штраф увеличивается до 220 - 880 евро с лишением водительских прав на 15 – 30 дней.

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Но не все так плохо, законодатели пообещали нарушителям скоростного режима поощрительный бонус. Это касается камер видеофиксации и "писем счастья". Поэтому, в случае получения нескольких штрафов на одном участке дороги в течение часа и под ответственность одного органа уплачивается только один штраф: самый строгий и увеличенный на треть.

Но самое строгое наказание с усилением ужесточением санкций ожидается за вождение в нетрезвом состоянии. Здесь исключений не будет.

От 0,5 до 0,8 г/л – штраф от 573 до 2170 евро, приостановление действия лицензии от 3 до 6 месяцев.

От 0,8 до 1,5 г/л – арест до 6 месяцев и штраф до 3200 евро с отстранением от 6 месяцев до 1 года.

Свыше 1,5 г/л – арест от 6 месяцев до 1 года, штраф до 6000 евро и лишение водительских прав на 2 года.

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Для новых водителей допустимый уровень алкоголя в крови остается нулевым в течение первых трех лет после получения прав. Кроме того, для обычных нарушителей будет обязательно установить алкогольный замок – устройство, которое предотвращает запуск транспортного средства, если в дыхании водителя будет обнаружен алкоголь.

А вот за состояние наркотического опьянения вводится полное отторжение. Положительный тест будет достаточным для аннулирования лицензии с приостановлением действия минимум на три года. Цель – полностью прекратить употребление наркотиков среди водителей.

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Новичкам запрет на управление мощными автомобилями продлят с одного до трех лет. Однако ограничение мощности немного увеличено:

75 кВт/т для легковых автомобилей.

105 кВт для легковых автомобилей.

Эти правила имеют целью сбалансировать безопасность с большей гибкостью для молодых водителей.

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В перечне нарушений теперь наступает ответственность за неоправданное использование паркомест для людей с инвалидностью. Даже незаконно припаркованные мопеды, скутеры и приравненные к ним транспортные средства потянут штраф в размере до 87 евро, если они ограничивают движение. Также ужесточено наказание для тех, кто бросает животных на дороге и вызывает ДТП.