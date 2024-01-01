Укр
Ру

В Киеве только на четырех дорогах разрешат движение со скоростью до 80 км/ч

В столице количество участков, где с 1 апреля разрешено движение со скоростью до 80 км/ч, ограничат до четырех. На остальных дорогах, даже если они имеют три и более полосы в одном направлении и разделены отбойником, максимальная скорость ограничена 50 км/ч.
В Киеве на четырех дорогах разрешат движение со скоростью до 80 км/ч - Auto24
Евгений Гудущан
logo28 марта, 19:20
logo0
logo0 мин

Согласно решению Киевсовета, с 1 апреля на 17 участках разрешается движение со скоростью до 80 км/ч. Но местные власти сократили этот перечень до четырех.

Читайте также: Камеры не помогли: в Украине значительно выросла аварийность

Впрочем, после комиссионного обследования столичных улиц потенциальное количество участков сократили до 7. После дополнительного анализа аварийности участков на трех из них обнаружили случаи ДТП с летальным исходом в 2024 году. Поэтому на этих отрезках повышение скорости не позволят.

Поэтому увеличение скоростного режима до 80 км/ч киевские власти одобрили только на 4 участках:

  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
  • просп. Степана Бандеры (от ул. Иорданской до Северного моста);
  • ул. Набережно-Рыбальская (только в одном направлении – от ул. Электриков до Гаванского моста).

#Киев #Новости #Безопасность дорожного движения #Автособытие