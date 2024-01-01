В Киеве только на четырех дорогах разрешат движение со скоростью до 80 км/ч

Согласно решению Киевсовета, с 1 апреля на 17 участках разрешается движение со скоростью до 80 км/ч. Но местные власти сократили этот перечень до четырех.

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Впрочем, после комиссионного обследования столичных улиц потенциальное количество участков сократили до 7. После дополнительного анализа аварийности участков на трех из них обнаружили случаи ДТП с летальным исходом в 2024 году. Поэтому на этих отрезках повышение скорости не позволят.

Поэтому увеличение скоростного режима до 80 км/ч киевские власти одобрили только на 4 участках: