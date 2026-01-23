В этом небоскребе в Майами к спорткарам относятся лучше, чем к людям

Как отмечает Carscoops, владение суперкаром в Pagani Residences стоимостью несколько миллионов долларов - это не просто статус, а полноценная часть образа жизни. Итальянский производитель переносит свою одержимость деталями за пределы автомобильного мира, применяя ту же философию к недвижимости, сервису и ежедневному комфорту владельцев.

Читайте также: Dacia открывает "отель на миллион звезд" для любителей ночного неба

Консьерж для автомобилей, а не для людей

Ключевой особенностью Pagani Residences стал сервис Auto Privata, созданный в партнерстве с Prestige Imports - одним из крупнейших дилеров экзотических авто в США. Это закрытый консьерж-сервис, доступный исключительно жителям башни, который отвечает за все, что связано с автомобилями в частном гараже здания.

Суперкар здесь не просто стоит в паркинге - за ним ухаживают. Auto Privata занимается техническим обслуживанием, профессиональным детейлингом, организовывает климатическое хранение, перевозки “от двери до двери” и даже помогает с поиском редких или коллекционных моделей по всему миру.

Авто всегда готово к выезду

Жители Pagani Residences ежемесячно получают детальные отчеты о состоянии своих автомобилей. Также предусмотрены услуги парковщика: владельцу достаточно лишь сообщить, и машина будет подготовлена к поездке в нужный момент.

По словам генерального директора Prestige Imports Бретта Дэвида, в Майами автомобильная культура - это больше, чем просто владение машиной. Здесь важно, как именно человек с ней живет, и Auto Privata должна сделать этот опыт максимально легким и эмоциональным, не создавая лишних забот для владельца.

Дорогая жизнь - во всем

Pagani Residences будет состоять из 70 квартир, включая два двухуровневых пентхауса с панорамными видами. Стоимость жилья стартует с 3,7 миллиона долларов, и это только входной билет в мир Pagani вне автосалона.

Архитектуру здания разрабатывает студия Revuelta Architecture, тогда как за интерьеры отвечает новое дизайнерское подразделение бренда под названием Pagani Arte. В отделке используются те же материалы, что и в гиперкарах марки: углеродное волокно, алюминий, титан, а также премиальная кожа, натуральное дерево, текстиль и мрамор.

Также интересно: Зеленая Pagani Zonda за 10 миллионов евро: как она выглядит

Pagani - это больше, чем автомобили

С Pagani Residences бренд четко дает понять: он больше не ограничивается созданием уникальных машин. Это попытка построить экосистему для людей, которые ценят инженерное совершенство, эксклюзивность и сервис высочайшего уровня.