В Кабмине снова заговорили о возвращении техосмотра

Министерство развития общин и территорий Украины сформировало перечень приоритетных законодательных инициатив в сфере автомобильного транспорта, перевозок и безопасности на автомобильном транспорте на 2026 г. Среди них есть и неприятные для автомобилистов.

Самая болезненная для украинских автомобилистов инициатива – возвращение обязательного техосмотра для всех. К безопасности движения такая инициатива не имеет существенного отношения, ведь по официальной статистике национальной полиции Украины количество аварий, произошедших из-за неудовлетворительного технического состояния транспортных средств в последние годы составляет значительно меньше 1% от общего количества аварий.

"Реформа технического контроля – инициатива призвана упростить процедуру технического осмотра для первой государственной регистрации транспортных средств, бывших в пользовании, а также постепенном внедрить обязательный технический контроль для всех типов автомобильного транспорта рядом с проведением реформы ОТК, чтобы процедура была прозрачной и не содержала коррупционных рисков", - сказано на официальном сайте Министерства развития общин и территорий.

На самом деле возвращение обязательного техосмотра неизбежно приведет к восстановлению коррупции в этой сфере. Подавляющее количество автомобилей в Украине имеют возраст более 10-15 лет и не смогут честно пройти техосмотр по вполне объективным причинам.