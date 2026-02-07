В каких американских автомобилях до сих пор устанавливают красные поворотники: исследование

В большинстве стран мира задние указатели поворота должны быть оранжевого цвета. Логика проста: торможение и поворот - это разные действия, следовательно и цвет сигнала должен быть разным. США и Канада остаются исключением, позволяя красные поворотники.

Еще в 2009 году исследование NHTSA показало: оранжевые задние поворотники снижают риск ДТП примерно на 5,3%, а в случае аварий с травмами - даже на 8,3%. Это больше, чем эффект от третьего стоп-сигнала, который в США является обязательным, сообщают в The Autopian.

Парадокс американского рынка

Самое ироничное то, что многие модели с красными поворотниками в США за пределами Северной Америки имеют оранжевые. То есть вопрос не в деньгах или технологиях - светодиоды дешевые, а конструктив уже существует. Главная причина - дизайн и “эстетика”.

Впрочем, примеры Mercedes-Benz доказывают: можно сохранить сплошь красную оптику, но при включении поворота она светится оранжевым. Стиль и безопасность не конфликтуют - если есть желание.

Итог 2026 года: назад, а не вперед

В 2026 году только 43% моделей на американском рынке имеют оранжевые задние поворотники. Для сравнения, в отчете 2023 года таких было 48%. То есть прогресс не просто остановился - он пошел в обратную сторону.

Больше всего "внесли" в падение доли оранжевых сигналов такие гиганты, как Toyota, Ford, General Motors и Kia. Даже активные усилия Mercedes не смогли уравновесить этот тренд.

Лучший поворотник 2026 года

Победителем в категории Best New Turn Signal of 2026 стал Lucid Gravity. Модель получила огромные оранжевые поворотники, которые занимают значительную часть задней части авто и дополнены повторителями. Это пример того, как можно совместить эффектный дизайн и максимальную читабельность сигналов.

Почетное упоминание

Hyundai Palisade получил отдельную похвалу за хитро интегрированную оранжевую полосу. На первый взгляд кажется, что поворотник будет красным, но на самом деле дизайнерское решение оказалось значительно умнее.

Главный антигерой года

Худший поворотник 2026 года достался Toyota RAV4. Бестселлер американского рынка отказался от 32-летней традиции оранжевых сигналов. Более того, в фарах есть прозрачная секция, которая за пределами США светится оранжевым - но в американской версии она мигает красным. Это решение авторы отчета называют особенно болезненным.

Почему это важно и для нас

Хотя исследование касается США, оно хорошо иллюстрирует глобальную проблему: безопасность часто проигрывает стилю. Для Украины, которая ориентируется на европейские нормы, оранжевые задние поворотники давно являются стандартом. Но с наплывом авто из Северной Америки эта тема снова становится актуальной - и с точки зрения безопасности, и с точки зрения адаптации импортируемых машин.