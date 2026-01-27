В каких дорожных технологиях Германия уступает Украине

ФОТО: Ян Хертель|
Система весового контроля это не только сохранение дорог, но и безопасность на них
Первая полностью автоматизированная станция контроля веса для грузовиков “приписалась” к автомагистрали А4 между Аахеном и Кельном.
Как сообщает ruhr24.de, на первых порах этот участок является пилотным почином масштабного проекта по всей стране. Это – только начало.
Лидерства ФРГ в этой теме не видно
Всего планируется до 2028 года на автомагистралях по всей Германии построить 16 систем WIM (Weigh in Motion). Темп неспешный и далекий от масштабного.
Для сравнения: Украина по состоянию на начало 2026 года имела 57 площадок WIM, Чехия – 31, Франция – в пределах 30-35 станций, Бельгия – где-то от 30 до 50 комплексов, Италия – в пределах 40-60 единиц взвешивания в движении.
В Украине за превышение весовых норм наказывают мощно, но в каждом случае штрафам предшествуют меры по приведению фур в нормативные весовые показатели. А уже потом наказывают. В прошлом году по мониторингу станций WIM перевозчикам начислено почти 118 миллионов гривен штрафа.
На национальных дорогах Польши под управлением GDDKiA (Генеральная дирекция национальных дорог и автострад) установлено более 120 площадок WIM. Это одна из самых плотных сетей активного взвешивания грузовиков в Центральной Европе.
Кто в Германии инициатор
Современную динамическую технологию взвешивания во время движения в ФРГ внедряют Федеральное управление автобанов и Федеральное управление логистики и мобильности (BALM).
Цель понятна:
- защита дорог и мостов;
- повышение безопасности дорожного движения;
- облегчение работы органов контроля.
Как будут работать станции
Технология опробована во многих странах, "изобретать колесо" в Германии не будут. Пьезоэлектрические датчики, встроены в дорожное покрытие, в режиме реального времени фиксируют вес движущихся грузовиков. Как это монтируется в дорожное полотно показано на видео (см. сюжет внизу).
Если система обнаруживает перегруз, номерной знак соответствующего транспортного средства отображается на светодиодном дисплее. В таком случае водителю указывают подъехать к следующей зоне отдыха. Там проводится вторая проверка на калиброванных весах.
В Германии технология удаленного мониторинга станций WIM практически не отличается от украинского алгоритма взвешивания фур в движении. Иллюстрация LKW Fahrer und Trucker
Если перегруз подтверждается, это будет иметь последствия:
- штрафы – от 30 до 452 евро, в зависимости от тяжести нарушения;
- разгрузка – если перегрузка превышает пять процентов, избыточную нагрузку необходимо разгрузить на месте;
- запрет на управление транспортными средствами – продолжение путешествия может быть запрещено до полного приведения транспортного средства в нормативные весовые допуски.
Сравнение с предыдущими технологиями
Ранее проверки в основном проводились вручную. Мобильные патрули могли обрабатывать около трех грузовиков в час.
Новая автоматизированная система может обрабатывать до 90 грузовиков в час. Ежедневная пропускная способность проверки станциями WIM составляет почти 500 транспортных средств.