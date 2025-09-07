В каких случаях за использование видеорегистратора в авто можно получить штраф

Финансовое наказание действительно большое. В конвертации это будет 4 700 евро или 227 400 гривен, что даже при европейских зарплатах ощутимо. О новых предостережениях напоминает gazeta.pl.

Внедрение в польское законодательство новых требований относительно регистраторов и любого фотографирования или съемки вызвала война в Украине, близость к ее границам и усиленный интерес российской разведки к военным объектам и предприятиям критической инфраструктуры Польши. Это требует специальных мер.

В первую очередь в новом законе прописан запрет на фотографирование и видеосъемку объектов, имеющих существенное значение для обороны страны. Ведь видеозапись таких объектов может предоставить важную информацию врагу.

Издание Prawo.pl отмечает, что с 12 августа 2025 года перечень смягчен. Если раньше в него было внесено 25 000 военных объектов и критической инфраструктуры, то сейчас – гораздо меньше.

Если такой знак увидите, то выключайте и даже снимите с лобового стекла регистратор. Коллаж: Авто24

В частности, статья 683a, раздел 1 Закона предусматривала арест или штраф для любого, кто без разрешения фотографирует, снимает на пленку или иным образом записывает изображение объекта, указанного в статье 616a, обозначенного знаком, запрещающим фотографирование, или изображение лица или имущества, находящегося в таком объекте. Эти положения вызвали огромные споры как с точки зрения их конституционности, так и практического внедрения.

Новая формулировка правил уточняет, что запрет будет касаться только объектов, обозначенных знаком "Фотографирование запрещено", движимого имущества и изображений людей, находящихся в этих объектах.

Ехать мимо забора воинской части с включенным регистратором можно, но это запись только для вас, а не для соцсети или третьих лиц. Фото: сайт gazeta.pl

С учетом таких замечаний были внесены изменения в правила, запрещающие фотографирование и видеозапись критически важной инфраструктуры. Поправка вступила в силу в августе 2025 года.

Что можно и что нельзя:

Объект, который нельзя сфотографировать, должен быть обозначен. Решение о появлении такой отметки принимает лицо, которое руководит данным объектом.

Наказание за нарушение запрета не распространяется на случайную запись, например, с помощью автомобильного регистратора.

Штрафы остаются высокими. Нарушение запрета все еще означает проверку на дороге и штраф от 5000 до 20 000 злотых, то есть от 1 200 евро (56 800 грн) до упомянутых выше 4 700 евро (227 400 грн).

Водитель, который просто едет по дороге мимо военной базы, не получит штраф за фотографирование ключевой инфраструктуры. Даже если на маршруте произойдет ДТП и часть военной базы будет зафиксировано на видео, видеозапись нельзя публиковать в Интернете.

В таком случае видео следует показывать только полицейским, которые проводят расследование.

А вот водители, которые проезжают мимо ключевых мест с включенными камерами записи несколько раз в день, будут наказаны. Особенно, если они будут останавливать свои транспортные средства перед местом, чтобы зафиксировать как можно больше деталей.

Чтобы предотвратить такие инциденты, эти участки будут мониториться.