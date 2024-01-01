В какой стране инспекторы проверяют наличие зимних шин и цепи даже на грузовиках

Рейдовая проверка показала, что с готовностью к зиме у автоперевозчиков разных стран регистрации не все в порядке. Об этом сообщается на сайте vienna.at.

Проверяется использование шин с символом M+S или 3PMSF по крайней мере на одной ведущей оси автомобиля. При этом резина должна сохранять глубину протектора не менее 6 или 5 миллиметров (для диагональных или радиальных шин соответственно).

Читайте также Зимние шины: в каких странах Европы они необходимы

В "зимнем комплекте" каждого грузовика обязательно должны быть цепи для установки как минимум на два колеса ведущей оси.

О соответствии коммерческого транспорта зимним условиям эксплуатации 6 ноября инспекторы узнавали в зоне парковки Витцельсберг, австрийской автомагистрали А2 между Веной и Грацем.

Ранее замену аккумулятора в автомобиле можно было осуществить самостоятельно. В современных автомобилях нужно не только точно подобрать АКБ, но и нередко откалибровать электрическую систему. Это под силу только профессиональным электрикам, которые работают на современном оборудовании. Например, на Бош Авто Сервис. Рекламная информация

Рейдовая бригада осмотрела 290 грузовиков. Полицейские обнаружили 42 недостатка относительно зимней резины или цепи. Попутно "набралось" 33 других видов правонарушений. Одно транспортное средство в особо плохом техническом состоянии со стоянки вообще не выедет. С машины снят номерной знак – типичный австрийский метод предотвращения продолжения вождения.

Читайте также Выбираем зимние шины для малоснежной зимы

Что касается шинных нарушений, то австрийский штраф за отсутствие соответствующих шин обычно составляет 35 евро. Однако здесь есть одно уточнение, что меняет размер штрафа.

Если езда на летних шинах сочетается с опасной ситуацией, то это подпадает под действие статьи о создании опасности для дорожного движения. Вот за такое уже могут наложить штраф до 5000 евро.

Читайте также 5 приемов быстро "убить" зимние шины

При этом иностранные водители должны оплачивать штрафы на месте. Именно такое правило действовало во время рейда на А2. Были ли в списке нарушителей местных "зимних правил" украинские фуры, не сообщается.