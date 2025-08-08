В каком состоянии привезли в Ривне купленные за 13 миллионов гривен европейские троллейбусы

Этой новости присуща одна интересная деталь: Ровно по отсчету стало 67 городом в мире, где эксплуатируются троллейбусы этой модели.

Такую статистическую информацию озвучила на своей ФБ-странице пресс-служба предприятия.

Из базы данных Alltransua известно, что все четыре троллейбуса Solaris Trollino III 12 S имеют одинаковую метрику – 2011 год выпуска. Они ходили сначала на маршрутах Люблина, но после десяти лет эксплуатации город их заменил на новые.

Фото: Ровноэлектроавтотранс

Далее эти пассажирские машины эксплуатировали в городе Тихи. По данным alltransua.com, там троллейбусы работали до 1 июля 2025 года. Четвертого августа машины отгружены и отправлены в Ровно (см. видео ниже).

По заключению специалистов службы подвижного состава депо "Ривнеэлектроавтотранс", все четыре транспортных средства в хорошем техническом состоянии. Троллейбусы даже сегодня можно выпускать на маршруты.

Однако этого не будет, поскольку перед выходом на линию "каждый из троллейбусов должен пройти обязательную техническую проверку и получить бортовой номер". Это будет сделано в кратчайшие сроки.

Вот так выглядел 7 августа привезенный в Ровно троллейбус с инвентарным бортовым номером 20 (вверху) и таким он был 11 января 2025 года у польского перевозчика Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. (внизу)

Подготовительной работы будет немало. Скажем, один из четырех троллейбусов имеет на борту рекламные наклейки с реквизитами, которые к Ровно никакого отношения не имеют и от них нужно будет избавиться.

Так же нужно будет демонтировать на всех машинах польские инвентарные номера и нанести собственные. Перепрошивка информационного табло с польского языка на украинский также немного времени займет.

В целом купленными машинами ровенские электротранспортники довольны. Основания для этого веские, поскольку 14-летняя эксплуатация Solaris Trollino III 12 S в упомянутых польских городах не идет ни в какое сравнение с физически изношенными троллейбусами советской эпохи.

Во многих городах Украины еще ходят троллейбусы ЗиУ-682, которым по 30-35 и более лет. Во-первых, они энергозатратные, чего не скажешь о купленных Solaris Trollino.

Фото: Ровноэлектроавтотранс

Во-вторых, 170-сильные польские троллейбусы завода Solaris Bus & Coach низкопольные, что в 2-3 раза ускоряет посадку высадку пассажиров. В часы пик это имеет очень важное значение.

Стоит отметить, что Тисские троллейбусные линии очень активно эксплуатируют Solaris серии Trollino (см. видео ниже) именно из-за низкого пола – в часы пик им цены нет.

К тому же они экономичны, имеют хорошую вместимость и, главное, экологически чистые и малошумные. А в Рождественские дни Solaris Trollino III 12 S – еще и празднично сказочный. Правда, к этой дате календаря там на линию готовят всего одну машину.

Есть и другие постулаты привлекательности. Скажем, в зоне средних дверей Solaris имеет просторную зону для размещения кресел на колесах и детских колясок. В целом полная вместимость Trollino 120 пассажиров, из которых 34+1 могут сидеть.