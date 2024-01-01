В Киеве директора СТО будут судить за мошенничество: как он "разводил" клиентов

Как сообщает Киевская городская прокуратура в суд направлено обвинительное заключение в отношении 38 – летнего руководителя СТО, которого обвиняют в мошенничестве и завладении арендованным автомобилем (ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 2 ст. 289 УК Украины).

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Досудебным расследованием установлено, что мужчина арендовал в Оболонском районе гараж, где предоставлял услуги по ремонту автомобилей.



Клиенты оставляли машины на станции для диагностики, давали аванс, а потом их убеждали, что автомобили нуждаются в ремонте. Впрочем, вместо ремонта мужчина снимал с машин детали, а с владельцами переставал выходить на связь. Таким образом обвиняемый “отремонтировал” 3 автомобиля. Общая сумма ущерба – более 520 тыс. гривен.





Кроме того, досудебным расследованием установлен факт незаконного завладения обвиняемым машиной, которые он взял в долгосрочную аренду. С нее мужчина так же снял детали, которые можно продать, в частности двигатель, нанеся владельцу ущерб на общую сумму 220 тыс. гривен. Этот автомобиль в разобранном состоянии автомастер оставил на подъемнике на СТО.



Досудебное расследование осуществляли следователи Оболонского УП ГУНП в г. Киеве. В случае доказательства вины обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.