В Киеве из-за жары ограничили движение грузового транспорта

Как сообщает Патрульная полиция Киева для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха +28 градусов и более по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

Читайте также: Как охладить салон авто в жару - 10 полезных лайфхаков

Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса. О снятии ограничения будет сообщено дополнительно.