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В Киеве из-за жары ограничили движение грузового транспорта

Сегодня, 3-го июля, на территории столицы введены ограничения движения грузового транспорта.
В из-за жары столице ограничили движение грузового транспорта - Auto24
Евгений Гудущан
logo3 июля, 16:10
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Как сообщает Патрульная полиция Киева для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха +28 градусов и более по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

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Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса. О снятии ограничения будет сообщено дополнительно.

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