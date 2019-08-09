Теперь в салоне четыре места, огромный телевизор и шикарный кожаный интерьер.

Столичное тюнинг-ателье "Авто Лайф" выполнило заказ по преобразованию Mercedes-Benz V-класса в бизнес-шаттл высшего класса.

При выполнении заказа дизайнеры ориентировались на классическое исполнение "офиса на колесах" с использованием фирменного стиля Mercedes-Benz и его люксового подразделения Maybach. Салон должен быть сдержанным, однако максимально комфортным.

Перед выполнением работ с клиентом согласовали макет, нарисованный в 3-D программе.

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Для этого взяли сиденья от Mercedes-Benz S-класса, раскладывающиеся почти в горизонтальное положение. Напротив них – большой плоский смарт-телевизор Samsung, а чуть ниже спрятаны еще два кресла, уже более скромные. Они раскладываются в салоне с помощью электропривода и направлены против хода движения минивэна, напротив основных. Обивка выполнена из кожи Nappa, алькантары, панели – из высококачественного шпона, используемого в Mercedes-Benz. Аудиосистема – от японской Alpine.

На всю работу, включая создание макета, мастерам понадобилось 10 недель. Переделка салона обошлась в бюджет около $40 тыс.

Напомним, какие тюнинговые авто были на Женевском автосалоне.​​​​​​​