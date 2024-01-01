Укр
Ру

В Киеве мужчина заявил об угоне Zeekr, а получил протокол за вождение в нетрезвом виде

Мужчина вызвал полицию, сообщив об угоне авто. Но машину никто не крал. Поєтому патрульные привлекли к ответственности заявителя и клали на него протокол о вождении в нетрезвом виде.
Заявил об угоне авто и получил протокол 130 статьи - Auto24
Евгений Гудущан
logo17 апреля, 21:00
logo0
logo0 мин

Происшествие случилось вчера в Шевченковском районе. На линию 112 обратился мужчина, который сообщил, что его Zeekr похитили.

Читайте также: За месяц полиция поймала 82 водителя, которые покинули место ДТП

Полицейские приехали на вызов, где обнаружили заявителя рядом с автомобилем. Патрульные просмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, что он самостоятельно пытался выехать со двора, это подтвердили и очевидцы происшествия.

Общаясь с заявителем, полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения. Заявитель добровольно согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера. Результат - 2,28 промилле при норме не выше 0,2 промилле.

На нарушителя инспекторы составили:

  • протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП;
  • постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КУоАП.
#Алкоголь #Автособытие #Новости #Полиция #Zeekr