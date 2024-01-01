В Киеве мужчина заявил об угоне Zeekr, а получил протокол за вождение в нетрезвом виде

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Происшествие случилось вчера в Шевченковском районе. На линию 112 обратился мужчина, который сообщил, что его Zeekr похитили.
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Полицейские приехали на вызов, где обнаружили заявителя рядом с автомобилем. Патрульные просмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, что он самостоятельно пытался выехать со двора, это подтвердили и очевидцы происшествия.
Общаясь с заявителем, полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения. Заявитель добровольно согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера. Результат - 2,28 промилле при норме не выше 0,2 промилле.
На нарушителя инспекторы составили:
- протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП;
- постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КУоАП.