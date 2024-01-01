В Киеве начнут активно штрафовать за парковку на местах для людей с инвалидностью

О проведении мероприятий контроля за соблюдением правил парковки на местах для людей с инвалидностью сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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“Есть важный вопрос – соблюдения правил парковки. К сожалению, мы продолжаем фиксировать случаи, когда паркоместа для маломобильных занимают те, кто не имеет на это права”, – пишет руководитель столицы по военным вопросам.

“Совместно с патрульной полицией согласовали активную работу по этому вопросу – с завтрашнего дня начинаются систематические проверки и контроль за соблюдением правил парковки на местах для лиц с инвалидностью”, - сообщает Тимур Ткаченко.

В случае выявления правонарушения патрульные выносят постановление по ч. 6 ст. 122 (Остановка или стоянка на местах, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью) КоАП. Санкцией этой статьи предусмотрен штраф в размере от 1020 до 1700 гривен.