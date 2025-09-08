В Киеве обнаружили поддельное водительское удостоверение при попытке обмена

На днях в столичный сервисный центр МВД №8042 обратился гражданин, который предоставил водительский документ, чтобы его обменять. Во время проверки по имеющимся базам МВД администратор сервисного центра МВД установил, что указанное лицо в реестрах отсутствует, а предоставленное водительское удостоверение имеет признаки подделки.

Читайте также: Как не попасть на поддельные "права" и официально проверить документ

В связи с этим предоставление административной услуги было приостановлено. По данному факту в сервисный центр МВД был вызван наряд полиции для дальнейшего документирования факта возможной подделки водительского удостоверения и установления всех обстоятельств этого дела.

И такие случаи не единичны. Периодически в сервисных центрах МВД обнаруживают поддельные водительские документы. Получение документов с помощью незаконных схем может привести к административной или даже уголовной ответственности.

Как распознать мошенников

Обычно злоумышленники используют для общения телефонные мессенджеры – Telegram, Viber, WhatsАpp. Они обещают, что могут изготовить якобы официальное удостоверение водителя, которое будет отображаться в реестрах и в приложении Дія. Уверяют, что не нужно проходить обучение в автошколе и сдавать экзамены в сервисном центре МВД.

Часто мошенники используют фото работников сервисных центров МВД, чтобы войти в доверие к клиентам. Они уверяют, что якобы действительно работают в сервисном центре МВД и могут изготовить водительское удостоверение любой категории за денежное вознаграждение, и отправить по почте в любой город, и даже в другую страну.

Сервисные центры МВД предупреждают:

администраторы не ведут переписку в мессенджерах (Viber, WhatsApp, Telegram и т.д.).

официальные сайты имеют домен gov.ua. Адрес сайта Главного сервисного центра МВД - https://hsc.gov.ua.

впервые получить водительское удостоверение можно только после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.

экзамены проходят только в сервисных центрах МВД, личное присутствие обязательно.

дистанционно сдать экзамены пока невозможно (но такая возможность может появиться).

все официальные платежи осуществляются только по реквизитам, которые предоставляет администратор после проверки документов, через банковское учреждение или онлайн.

Проверить действительность удостоверения можно онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД: достаточно ввести серию, номер документа и дату рождения.