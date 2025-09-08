В Киеве обнаружили поддельное водительское удостоверение при попытке обмена

На днях в столичный сервисный центр МВД №8042 обратился гражданин, который предоставил водительский документ, чтобы его обменять. Во время проверки по имеющимся базам МВД администратор сервисного центра МВД установил, что указанное лицо в реестрах отсутствует, а предоставленное водительское удостоверение имеет признаки подделки.
В связи с этим предоставление административной услуги было приостановлено. По данному факту в сервисный центр МВД был вызван наряд полиции для дальнейшего документирования факта возможной подделки водительского удостоверения и установления всех обстоятельств этого дела.
И такие случаи не единичны. Периодически в сервисных центрах МВД обнаруживают поддельные водительские документы. Получение документов с помощью незаконных схем может привести к административной или даже уголовной ответственности.
Как распознать мошенников
Обычно злоумышленники используют для общения телефонные мессенджеры – Telegram, Viber, WhatsАpp. Они обещают, что могут изготовить якобы официальное удостоверение водителя, которое будет отображаться в реестрах и в приложении Дія. Уверяют, что не нужно проходить обучение в автошколе и сдавать экзамены в сервисном центре МВД.
Часто мошенники используют фото работников сервисных центров МВД, чтобы войти в доверие к клиентам. Они уверяют, что якобы действительно работают в сервисном центре МВД и могут изготовить водительское удостоверение любой категории за денежное вознаграждение, и отправить по почте в любой город, и даже в другую страну.
Сервисные центры МВД предупреждают:
- администраторы не ведут переписку в мессенджерах (Viber, WhatsApp, Telegram и т.д.).
- официальные сайты имеют домен gov.ua. Адрес сайта Главного сервисного центра МВД - https://hsc.gov.ua.
- впервые получить водительское удостоверение можно только после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.
- экзамены проходят только в сервисных центрах МВД, личное присутствие обязательно.
- дистанционно сдать экзамены пока невозможно (но такая возможность может появиться).
- все официальные платежи осуществляются только по реквизитам, которые предоставляет администратор после проверки документов, через банковское учреждение или онлайн.
Проверить действительность удостоверения можно онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД: достаточно ввести серию, номер документа и дату рождения.