В Киеве поставили светофор, на котором будет гореть зеленая и красная секции одновременно: когда ехать

В Украине подобного в светофорной тематике еще не было. Как сообщает столичный Центр организации дорожного движения, опыт позаимствован из практики европейских стран.

Инновационное решение в пилотном режиме реализуется в рамках "Недели безопасности дорожного движения" и имеет целью повысить безопасность при выполнении левостороннего поворота.

На упомянутом перекрестке к действующему светофору установят дополнительную секцию с красным сигналом в виде равностороннего креста ("плюса").

Алгоритм действия водителя

Включенный сигнал означает, что встречное движение остановлено, и водитель может безопасно повернуть налево.

Поэтому светофорная секция "греческий крест" не запрещает проезд, а наоборот – подтверждает возможность маневра, поскольку встречный поток в этот момент стоит.

Поэтому, если вы окажетесь за рулем на перекрестке Владимирской и бульвара Тараса Шевченко, где используются эти сигналы, то знайте алгоритм действий. Они просты:

Красный крест горит – можете безопасно повернуть налево, поскольку встречное движение остановлено.

встречный транспорт имеет преимущество, подождите и продолжайте движение только при безопасном условии.

Довольно интересное решение имеет хорошую перспективу внедрения. Коллаж: Авто24

Где такое решение уже помогает

Скажем, на некоторых парижских перекрестках этот символ оказался особенно полезным, помогая водителям безопасно поворачивать налево. Когда красный крест включен, он сообщает водителю, что встречное движение остановлено красным светом, что позволяет безопасно поворачивать налево через перекресток.

С другой стороны, если красный крест не горит, это означает, что на встречном транспорте горит зеленый свет, и водитель должен уступить дорогу и ехать осторожно перед поворотом.

Почему его называют "греческим крестом"?

По большому счету, что подтверждается большинством источников, происхождение названия окончательно неизвестно, термин "греческий крест" касается формы знака, напоминающего симметричный крест с равными по длине концами.

Водители по этому фото узнают локацию экспериментального сигнала светофора. Фото: ЦОДР

Подобный классическому христианскому кресту, который обычно ассоциируется с греческим православием. Он не обязательно связан с самой Грецией, а скорее с геометрической формой.

Как долго "крест" будут тестировать

По сообщению Центра организации дорожного движения, эксперимент продлится два месяца. В течение этого времени специалисты будут собирать и анализировать данные об эффективности новой системы.

Также упомянутая организация, которая является правительственной структурой, будет собирать отзывы водителей об эксперименте. Их можно присылать по этому адресу или публиковать в режиме комментариев на страницах центра в социальных сетях.