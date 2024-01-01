В Киеве продают редкий Mercury Monterey за 80 тысяч долларов

Как сообщает Фокус, Monterey 7 поколения выпускался с 1952 по 1974 годы и занимал роль флагманской модели бренда. Экземпляр, что сейчас продается на Auto.RIA, был выпущен в 1969 году и имеет 30 тысяч пробега.

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Длина кабриолета составляет 5,6 метра, а вес – почти 2 тонны. Шестиместный автомобиль оснащен трехступенчатой АКПП, кондиционером и электроприводом складывания мягкой крыши.

Mercury Monterey предлагался с 6,4-литровым нижневальным бензиновым V8 в двух вариантах мощности: 265 и 280 лошадиных сил. Данный автомобиль прошел реставрацию, поэтому имеет почти идеальное состояние.

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Ford Motor Company выпускала автомобили под маркой Mercury с 1938 до 2011 года. В иерархии автопроизводителя модели бренда занимали место между представительскими Lincoln и более массовыми Ford.