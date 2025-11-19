В Киеве разоблачили полный цикл производства и продажи контрафактного топлива

В ходе расследования установлено четыре АЗС и специализированный транспорт, который доставлял контрафактное топливо непосредственно с места производства. Об этом говорится на ФБ-странице столичного БЭБ.

Досудебное расследование в отношении фигурантов, причастных к работе этих заправочных станций, завершено. Обвинительные акты уже направлены в суд.

Читайте также На киевских АЗС "бодяжат" по-черному: на двух заправках фальсификат уже не будут продавать

Кроме того, следователи установили место нелегального изготовления топлива – нефтебазу, где смесь создавали путем смешивания нефтепродуктов с различными жидкостями. В ходе обысков на всех локациях, раскрытой схемы, правоохранители изъяли 114 тонн готового контрафакта и 168 тонн сырья, которое использовали для его производства.

Видимо, "крыша" над колонкой делала эти локации невидимыми, потому что с фото видно, что здесь производили и продавали контрафактное топливо не неделю и не две... Фото: БЭБ столицы

Расследование деятельности нелегальной нефтебазы продолжается. Процессуальное руководство в производстве осуществляет Киевская городская прокуратура.