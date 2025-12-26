В Киеве состоялся третий тест-драйв акции "Авто года в Украине 2026"

Несмотря на снег, скользкое покрытие и типичную для зимы непредсказуемую погоду, организаторы решили не переносить заезд. И, как показал результат, решение было правильным. Все автомобили справились с маршрутом без посторонней помощи, что стало наглядной демонстрацией их реальных возможностей в зимних условиях.

Кто вышел на старт

На этот раз на тест-драйве собралась довольно разноплановая компания. Электрический сегмент представляли BMW iX и CHERY FX, которые доказывали, что электромобили способны быть практичными даже зимой. Класс компактных и среднеразмерных кроссоверов дополнили обновленные KIA Sportage и KIA XCeed.

Не обошлось и без более тяжелой техники. В заезде приняли участие пикап CHERY HIMLA, рамный внедорожник HAVAL H5 и новый SUBARU Forester. Отдельное внимание привлек и совершенно новый для украинского рынка Volkswagen Tayron, который впервые показал себя в условиях реальной зимы.

Практика важнее слов

Киевский тест-драйв стал еще одним доказательством того, что паспортные данные и рекламные обещания - это одно, а реальная эксплуатация совсем другое. Снег и холод быстро расставляют акценты, показывая работу полного привода, электронных ассистентов, подвесок и шин.

Тот факт, что все автомобили завершили маршрут своим ходом, без эвакуации и "толкотни", стал красноречивым итогом испытания. Для потенциальных покупателей это, без преувеличения, один из самых ценных аргументов - ведь именно так выглядит ежедневная эксплуатация зимой, а не на идеальном асфальте.

Что дальше

В рамках акции “Авто года в Украине 2026” уже прошло три тест-драйва, на который прошли испытания три десятка автомобилей, впервые были представлены в 2025 году. Их тестировали экспертное жюри – автомобильные журналисты и блогеры, которые профессионально испытывают, пишут или снимают об автомобилях.

Далее – слово за общественным жюри, которое будет выбирать победителей в начале 2026 года. Они выберут десять авто-финалистов, которые снова предстанут перед экспертным жюри в марте 2026 года.

После финального тест-драйва экспертное жюри выставит баллы, и их оценки добавят к общественному жюри. Таким образом будет определен как абсолютный победитель, так и лучшие в классах авто. Результаты акции “Авто года в Украине 2026” станут известны в конце марта 2026 года.