В Киеве станет еще больше наземных пешеходных переходов, велодорожек и полос общественного транспорта

В этом году КК "Киевавтодор" реализует 20 безбарьерных подходов и продолжит другие работы по внедрению физической доступности на дорогах города. Об этом сообщил генеральный директор коммунальной корпорации Александр Федоренко.

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"Важным направлением остается и устройство инклюзивных перекрестков. Такие локации появятся на перекрестках улиц Старобориспольской и Николая Хвылевого, проспекта Валерия Лобановского с улицами Владимира Брожко и Демеевской, улиц Вадима Гетьмана и Олексы Тихого. В частности, там запланированы наземные переходы, что дублировать надземные или подземные", – сказал Александр Федоренко.

В Киеве увеличивают количество полос для движения общественного транспорта, что дают ему возможность ускорить движение и избегать пробок. Конечно это ухудшит ситуацию с автомобильным движением. В городе уже внедрено 44 такие полосы и ведутся работы по обустройству еще 26.

Киевские чиновники также работают над развитием велосети. Сейчас разработано 159 км велополос в Киеве, что располагаются на проезжей части дороги и отделяются от автомобилей отдельной полосой. Конечно, обустройство велополос за счет сужения проезжей части не будет способствовать улучшению движения автомобильным транспортом.