Кольцевая дорога вокруг столицы требует строительства еще двух переправ через Днепр. Министр инфраструктуры считает целесообразным строить тоннели вместо мостов.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков считает, что оптимальным решением для уменьшения нагрузки на улично-дорожную сеть Киева будет строительство автотоннелей под Днепром. Предлагается определить Службу автомобильных дорог в Киевской области заказчиком по разработке технико-экономического обоснования проектной документации на новое строительство.

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Об этом изданию КиївВлада стало известно из письма Министерства инфраструктуры за подписью министра Александра Кубракова в Кабмин № 17444/27/10-21 от 30 декабря 2021 года.

Согласно документу, “Укравтодор” письмом от 20.12.2021 № 5754/1/06-04/10-737/05-21 сообщил, что поддерживает инициативу развития инфраструктуры для уменьшения количества пробок и обеспечения надлежащего передвижения транспортных средств в г. Киеве и, в случае делегирования полномочий готов быть заказчиком разработки технико-экономического обоснования и проектной документации на строительство тоннельных переходов в г. Киеве.

“...просим поручить Мининфраструктуры, Государственному агентству автомобильных дорог Украины, Киевской городской государственной администрации: проработать вопрос передачи в сферу управления Службы автомобильных дорог в Киевской области участков автомобильных дорог от улицы Столичное шоссе до автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский (на участке Киев – Борисполь) и от ул. Богатырской до ул. Оноре де Бальзака в пределах г. Киева и подготовить предложения по передаче в соответствии с Положением о порядке передачи объектов права государственной собственности, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21 сентября 1998 г. № 1482 “о передаче объектов права государственной и коммунальной собственности”, – говорится в письме.

Кроме того, предлагается определить Службу автомобильных дорог в Киевской области заказчиком по разработке технико-экономического обоснования проектной документации на новое строительство переходов через Днепр, среди которых туннельный переход через Днепр, за счет средств специального фонда государственного бюджета, предусмотренных на финансирование объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2022 году.