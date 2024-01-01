В Киевской области обнаружили производство подделки моторных масел

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили и прекратили производство фальсифицированных моторных масел известных мировых брендов, сообщает пресс-служба БЭБ.

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Следствием установлено, что фигуранты организовали на территории г. Киева, Киевской и Днепропетровской областей подпольные цеха, где наладили полный цикл изготовления поддельных моторных масел, в частности: изготовление тары, этикеток, крышек, фасовки сырья в канистры.

“Ежедневный объем готовой продукции составлял более 3 тонн. Фальсифицированный товар распространяли под видом оригинального оптом и в розницу через сеть интернет, пункты розничной торговли и на местных рынках”, - говорится в сообщении.

Детективы БЭБ совместно с оперативниками Национальной полиции Украины провели 21 санкционированный обыск в местах изготовления и реализации контрафактной продукции, а также по месту жительства фигурантов.

Изъято 14 тыс. литров готовой продукции, 3,8 тыс. литров сырья, почти 4 тысячи единиц пластиковой тары, оборудование для производства, маркираторы, транспортные средства, более 1,5 млн грн наличности полученной в результате преступной деятельности, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи.

Ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 12 млн грн.