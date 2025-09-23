В Китае дебютировал впечатляющий электрический седан от GAC с ценой в $14 000: фото

Как пишет CarNewsChina, Aion RT воплощает концепцию дизайна “велоцираптора”, отличаясь трехмерным, округлым стилем с плавными и динамичными линиями кузова. Передняя часть имеет минималистичный дизайн для уменьшения сопротивления воздуха, дополненную спортивными воздухозаборниками и датчиком LiDAR.

Профиль похож на купе, с задней частью в стиле фастбэк. Интересно, что несмотря на низкую стоимость, седан имеет скрытые дверные ручки и темные центральные стойки. Зарядный порт расположен на переднем крыле. Габаритные размеры Aion RT составляют 4865 мм/1875 мм/1520 мм в длину, ширину и высоту соответственно, с колесной базой 2775 мм.

В салоне новинка имеет 8,88-дюймовую плавающую панель приборов и 14,6-дюймовый центральный экран управления. Центральная многоуровневая консоль оснащена вентиляционными отверстиями и беспроводной зарядной панелью. Среди других опций – аудиосистема с 11 динамиками и 8-дюймовый сабвуфер с частотой 45 Гц.

GAC Aion RT предлагается с 400-вольтовой архитектурой и литий-железо-фосфатным аккумулятором CATL емкостью 55 или 68 кВт-ч. Электромоторы имеют варианты мощности в 150 и 165 кВт (201 и 221 л.с. соответственно). Запас хода составляет 520 или 650 километров. Автопроизводитель заявляет, что батарею можно зарядить с 30 до 80% за 18 минут.