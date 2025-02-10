В Китае поступил в продажу новый BMW X3: чем он отличается от европейской модели

Как сообщает CarNewsChina, в топовом исполнении кроссовер предлагается с 2-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 225 лошадиных сил, работающим в паре с 8-ступенчатой ZF и системой полного привода xDrive. Собирают модель на предприятии BMW-Brilliance в Шэньяне.

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На этом заводе также собираются такие модели, как BMW X1, BMW X3, BMW X5, 2 серии, 3 серии и 5 серии. Сообщается, что 7 января началось серийное производство нового BMW X3. Китайский вариант этого автомобиля имеет удлиненную колесную базу и индекс G48.

Что касается дизайна, китайский вариант полностью идентичен европейскому X3 G45 и также предлагается с опциональными пакетами отделки M-Sport. В то же время габариты китайского BMW X3 G48 составляют 4865/1920/1664 мм в длину, ширину и высоту соответственно.

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Длина колесной базы была увеличена до 2975 мм. Этот показатель почти идентичен колесной базе BMW X5 G05. Кроссовер для рынка Китая аж на 90 мм длиннее и на 30 мм шире своего собрата для мировых рынков. Отмечается, что старт продаж новинки начнется 28 февраля, хотя данные о ценовом диапазоне до сих пор не раскрываются.