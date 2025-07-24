Укр
Ру

В Китае появился новый конкурент BYD Seagull за $10 000 с запасом хода до 425 километров

Китайский бренд Arcfox, принадлежащий BAIC, опубликовала официальные изображения своего нового ультрабюджетного хэтчбека под названием T1. Новинка имеет запас хода до 425 километров, электромотор на 94 л.с. и привлекательный дизайн.
В Китае дебютировал еще один электромобиль за $10 000 с запасом хода до 425 километров - Auto24

ФОТО: CarNewsChina|

BAIC Arcfox T1

Данила Северенчук
logo25 июля, 12:00
logo0
logo0 мин

Как отмечает CarNewsChina, T1 имеет спортивный стиль с необычными как для этого сегмента 18-дюймовыми колесами. Кузов имеет плавные линии, спойлер и двухцветное исполнение. Что касается габаритов, то Arcfox T1 имеет размеры 4337/1860/1572 мм (длина/ширина/высота), а колесная база - 2770 мм.

Также интересно: BYD Seagull имеет хрупкие рычаги подвески: владельцы возмущены

Arcfox T1 оснащен одним электродвигателем максимальной мощностью 70 кВт (94 л.с.). Аккумуляторная батарея представляет собой литий-железо-фосфатный (LFP) блок. Согласно предварительным заявлениям Министерства промышленности и информационных технологий, новый автомобиль будет иметь две емкости аккумуляторов: 41,7 и 42,3 кВт-ч с запасом хода 410 и 425 километров соответственно.

Новинка от BAIC будет конкурировать с такими известными моделями, как Geely Xingyuan и BYD Seagull, стоимостью в Китае от 9900 долларов. Эти конкуренты продемонстрировали высокие показатели продаж в июне, продав 40 891 и 30 708 единиц соответственно. В то же время ожидается, что цена Arcfox T1 будет подобной, а предварительные продажи электрического хэтчбека начнутся в конце августа.

#Фото #Новости #Aвтоновинки #Электромобиль