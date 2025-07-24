В Китае появился новый конкурент BYD Seagull за $10 000 с запасом хода до 425 километров

Как отмечает CarNewsChina, T1 имеет спортивный стиль с необычными как для этого сегмента 18-дюймовыми колесами. Кузов имеет плавные линии, спойлер и двухцветное исполнение. Что касается габаритов, то Arcfox T1 имеет размеры 4337/1860/1572 мм (длина/ширина/высота), а колесная база - 2770 мм.

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Arcfox T1 оснащен одним электродвигателем максимальной мощностью 70 кВт (94 л.с.). Аккумуляторная батарея представляет собой литий-железо-фосфатный (LFP) блок. Согласно предварительным заявлениям Министерства промышленности и информационных технологий, новый автомобиль будет иметь две емкости аккумуляторов: 41,7 и 42,3 кВт-ч с запасом хода 410 и 425 километров соответственно.

Новинка от BAIC будет конкурировать с такими известными моделями, как Geely Xingyuan и BYD Seagull, стоимостью в Китае от 9900 долларов. Эти конкуренты продемонстрировали высокие показатели продаж в июне, продав 40 891 и 30 708 единиц соответственно. В то же время ожидается, что цена Arcfox T1 будет подобной, а предварительные продажи электрического хэтчбека начнутся в конце августа.