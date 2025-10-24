В Китае сгорел электрический минивэн Li Mega с батареей CATL: пламя охватило авто за 10 секунд

Инцидент произошел в районе Сюйхуэй города Шанхай, пишет CarNewsChina. По предварительным данным, столкновения перед возгоранием не было, поэтому основной версией остается взрыв или короткое замыкание аккумулятора. К счастью, система безопасности сработала - двери Mega автоматически разблокировались, и водитель с пассажиром успели выбраться без травм.

Читайте также: Горящий Xiaomi SU7 Ultra превратился в смертельную ловушку для водителя: видео

Однако автомобиль выгорел полностью: от кузова остался только металлический каркас. Представители Li Auto сразу направили своих специалистов на место происшествия для совместного расследования с пожарной службой. Это уже третий случай возгорания Li Mega в Китае за последние четыре месяца. Предыдущие два инцидента, произошедшие летом, были связаны с внешними факторами, но на этот раз эксперты считают, что источник пожара находился внутри аккумуляторного блока.

Li Mega - это первый полностью электрический автомобиль компании Li Auto, который вышел на рынок в марте 2024 года. Модель оснащена тройной батареей CATL Qilin типа NMC и поддерживает быструю зарядку 5C, что позволяет пополнять запас энергии чрезвычайно быстро. По данным China EV DataTracker, компания уже реализовала более 25 800 единиц Li Mega, а в сентябре 2025 года продажи достигли рекордных 3277 автомобилей. Однако теперь инцидент с пожаром может существенно повлиять на репутацию модели и будущие показатели.

Полезно: А если пожар: как тушить огонь в авто

Характеристики Li Auto Mega

Li Mega - это полноразмерный семейный минивэн, который поражает своими размерами: 5350/1965/1850 мм при колесной базе 3300 мм. Благодаря обтекаемому кузову коэффициент сопротивления воздуху составляет всего 0,215 Cd, что делает его одним из самых аэродинамичных минивэнов в мире. В салоне - семь сидений, включая поворотные капитанские кресла второго ряда.

Модель оснащена полным приводом с двумя электромоторами общей мощностью 400 кВт (536 л.с.). Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды, а запас хода достигает 710 км по CLTC. Питание обеспечивает батарея CATL емкостью 102,7 кВт-ч, а цены на модель колеблются от 529 800 до 559 800 юаней (74 340–78 550 долларов).

Читайте также: Краш-тест Li Auto i8 с "летающим" грузовиком вызвал возмущение в сети: видео

Li Auto и CATL начали расследование

Представители Li Auto подтвердили факт возгорания и сообщили, что сотрудничают с пожарной службой Сюйхуэя для установления причин. Сейчас компания проверяет партии батарей CATL, установленных на Mega, чтобы выяснить, не идет ли речь о производственном дефекте. Согласно предварительным данным, результаты расследования могут быть обнародованы в течение ближайших недель.