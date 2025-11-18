В краш-тесте Euro NCAP китайский электромобиль провалился: кузов смяло, двери не открылись

Dongfeng BOX - один из новых "бюджетников" на европейском рынке. Но именно он стал самым громким разочарованием последней серии тестов. Об этом свидетельствует отчет Euro NCAP, который мы анализируем в этой публикации.

Что произошло после удара

В frontal offset-тесте, который имитирует реальное ДТП авто-об-авто, в кузове BOX посыпались сразу несколько точечных сварок. Для легкого городского электрокара этот сценарий критичен: если сварные швы отрываются, кузов теряет прочность и деформируется значительно сильнее.

Это проявилось в тесте с прогрессивным деформированным барьером - том самом, который считается главным индикатором реального риска лобового столкновения. Euro NCAP напоминает: именно фронтальные аварии уносят больше всего жизней на дорогах.

После удара двери Dongfeng BOX... не разблокировались автоматически. Это сразу переносит авто в "зону риска": спасатели могут потерять драгоценные секунды, пытаясь добраться до пострадавших.



Анализ манекенов показал еще несколько проблем. Давление в подушке безопасности руля оказалось недостаточным - голова водителя ударилась в руль. Часть элементов торпедо также может представлять опасность для коленей или бедер. Более того, Dongfeng BOX не имеет системы, предотвращающую удар одного пассажира о другого во время бокового столкновения - проблема, которую другие производители уже давно учитывают.

В итоге взрослая защита оценена на 69%, что для нового электрокара в 2025 году - явно не тот уровень, который ожидают от машин, продаваемых в Европе.



Конкуренты значительно безопаснее

Контраст особенно заметен, если сравнить Dongfeng BOX с другими доступными электромобилями. BYD Dolphin Surf, Firefly, MINI Cooper E, Lynk & Co 02, Renault 4 и Renault 5 без проблем получили четыре или пять звезд. Это демонстрирует, что низкая цена и небольшие размеры авто не является оправданием для слабой пассивной безопасности.

Euro NCAP прямо заявляет: машина с оторванными точечными швами в лобовом тесте должна быть доработана. И делать это производителю придется быстро, если он хочет конкурировать на стремительно растущем рынке,.

Cadillac OPTIQ показал, как надо: пять звезд и премиальный запас прочности

В этом же раунде тестов американский Cadillac OPTIQ выступил противоположностью китайского "малыша". Компактный электрический SUV получил максимальные пять звезд и высокие оценки во всех категориях: от защиты взрослых и детей до работы ассистентов. Это особенно заметно на фоне исторических провалов американских брендов - Mustang, Wrangler или Voyager в свое время получали по одной-две звезды.

Европейские эксперты подчеркивают: OPTIQ доказал, что американские производители могут производить авто, которые соответствуют жестким стандартам ЕС.

Volkswagen Group освежил результаты своих моделей

Также Euro NCAP протестировал или переоценил сразу несколько моделей концерна VW. Audi Q3, Skoda Octavia, Volkswagen Golf и ID.4 сохранят пятизвездочный рейтинг по новым протоколам 2025 года. Только компактный T-Cross получил три звезды - как и Dongfeng BOX, но с менее драматическими проблемами конструкции.

Интересно, что концерн продолжает инвестировать в безопасность даже моделей на платформе MQB Evo, которая постепенно доживает свой цикл, но все еще продается в больших объемах в условиях медленной электрификации.

CHERY признала ошибку - и исправила ее

Ранее Euro NCAP обнаружила серьезный недостаток в боковых подушках CHERY TIGGO 7 и 8: они не защищали голову ребенка при боковом ударе. Даже после повторного теста проблему не устранили. В результате производитель пересмотрел конструкцию, обновил систему - и уже в последних испытаниях TIGGO получил пять звезд.

Euro NCAP обращает внимание, что это пример правильной реакции производителя: быстрой и эффективной.