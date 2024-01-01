В Кропивницком будут выпускать тракторы Spike TK, которые заменят белорусскую технику

Оценку соответствия и сертификационное свидетельство на выпуск такой техники должен выдать Украинский научно-исследовательский институт прогнозирования и испытания техники и технологий для сельскохозяйственного производства им. Л. Погорелого (УкрНИИПВТ).

Специалисты этого госучреждения в ходе рабочей поездки в Кировоградскую область посетили производство компании AgroKar для проведения аудита и испытания техники. Они ознакомились с производственным потенциалом предприятия, оценили качество изготовления техники.

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В ходе испытания определялись показатели шума, тормозные свойства, весовые характеристики проверка ряда других параметров. Они находятся в пределах допуска и соответствуют всем нормативным документам. Более подробные результаты испытаний будут раскрыты в отчете обследования производства и протоколах испытаний.

Только после этого по результатам всех проведенных процедур будет принято решение о предоставлении указанной компании сертификата утверждения типа серийного производства.

На рынке автозапчастей существует сотни или тысячи производителей и торговых марок. Большинство из них специализируется на определенных типах деталей, поэтому запомнить все невозможно. У немецкого концерна Bosch – самый большой перечень автозапчастей и безупречная репутация. Поэтому при выборе автомобильных деталей стоит выбирать именно Bosch. Рекламная информация

И хотя модель в коротком сообщении не упоминается, речь идет о 90-сильном китайском тракторе Spike TK 904. Он подходит как аграриям, так и коммунальщикам, лесоводам и даже промышленным предприятиям для различных хозяйственных или производственных нужд.

Здесь классическая схема крепления навесных и прицепных агрегатов коммунального и сельскохозяйственного назначения. По сути, это значительно лучшая альтернатива серии белорусских 90-сильных машин (МТЗ 892, -920, -950 и другие).

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Если у "белоруса" установлен двигатель Д-245.5 Минского моторного завода, то у "китайца" – лицензированный Perkins объемом 4,3 л и номинальной частотой вращения 2200 об/мин, ресурс которого значительно лучше, а сам силовой агрегат экономнее. Поэтому стоимость владения этой машиной для коммунального или фермерского хозяйства более привлекательная.

Грузоподъемность задней навески достигает 2500 кг. При этом масса трактора 3400 кг. Там две пары гидровыводов, что позволяет ставить любой навесной рабочий орган сельскохозяйственного назначения, не говоря уже о коммунальном инструментарии.

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Конечно, условия труда механизатора здесь улучшены, начиная от эргономики рабочего места с удобным креслом, что уменьшает усталость, и заканчивая люксовыми накоплениями – кондиционер, камера переднего, заднего обзора, аудиосистема и тому подобное.